-
Макрон: Кражбата от Лувъра е атака срещу културната история на Франция
-
15-годишно момче почина, след като беше намушкано в мол в София (СНИМКИ)
-
Има задържани след акция на столичната полиция срещу разпространението на наркотици
-
„Темата на NOVA” в аванс: Осъденият за двойното убийство пред „Соло” прекрати по давност т.нар.кръвнина
-
МВР влиза в моловете: Ще се следи за крадци и нарушители на реда
-
След разследване на NOVA: Жена с шизофрения си върна дома, отнет след имотна измама от „влюбен“ в нея мъж
Той е бил хванат минути след полунощ
Задържаният за нападението над 15-годишното момче в мол в София е връстник на жертвата. Това съобщиха от СДВР. Той е бил хванат минути след полунощ и след часове издирване. Задържан е и един свидетел.
Очевидци на инцидента, споделиха за NOVA, че всичко се развило много бързо и никой не успял да види какво точно се случва.
Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа вечерта в неделя. От Спешна помощ потвърдиха, че и те са получили сигнал по същото време. Екип е пристигнал на мястото 4 минути по-късно.
Инцидентът се е случил пред киното на последния етаж на мола.
Снимка: Методи Андонов, NOVA
Служителка на съседното магазинче чула писък на момиче, изтичала и видяла младо момче, което лежало на пода и се виждало, че е намушкано.
15-годишно момче почина, след като беше намушкано в мол в София (СНИМКИ)
Очевидците споделиха, че всичко се е случило много бързо и няма данни за нещо, което се е развивало дълго като конфликт. Те обясниха за NOVA, че в мола много често се събират такива групички и постоянно се случват побоища, затова на повечето хора не им прави впечатление.
Пред входа на мола винаги има патрулка заради честите конфронтации.
Нямало е нито напрежение, нито тревога. Служителите и хората там са го третирали като ежедневие с изключение на това, че детето е починало.
Никой няма представа дали са били организирана компания, но не е невъзможно. Децата са били на около 15 години.
Снимка: Петър Антонов, NOVA
До късните часове близки на нападнатото дете останаха пред "Пирогов", а след като стана ясно, че момчето е издъхнало, те отидоха пред сградата на СДВР с настояване извършителят да бъде намерен и задържан.
Репортер: Методи АндоновРедактор: Ивайла Митева
Последвайте ни