Всеки ден хиляди родители и неонатолози се борят за живота на преждевременно родените деца - малките чудеса, които се появяват на бял свят твърде рано и твърде крехки. Такава е и историята на Поля Събева от Добрич, която ражда близначките си в 28-а гестационна седмица. Днес тя разказва за дългия път, извървян заедно с лекарите от "Майчин дом", и за грижата, която ѝ дава увереност да бъде пълноценна майка.

"Моето име е Поля и съм майка на тези две прекрасни принцеси - Сиана и Полетина", така започва разказа си Полина Събева, чиито момиченца я изненадват с появата си в 28-а гестационна седмица. Семейството е от Добрич, но след препоръка на лекаря, следящ бременността ѝ във Варна, Поля пристига в столичния "Майчин дом" още в 26-ата седмица, за да си осигури спокойствие.

Кауза за недоносените бебета: „Малки стъпки на големи герои” обединява България (ВИДЕО)

Въпреки че е била активна и не е очаквала усложнения, съдбата има други планове. "В 28-а седмица ми се пукна околоплодният мехур на едното бебе. Приеха ме по спешност и на четвъртия ден се наложи спешно секцио", спомня си младата майка. Раждането е наложено заради влошени кръвни изследвания и е напълно неочаквано за нея.

Следва най-трудната част - битката за живота на бебетата. Едното се ражда с тегло 1 килограм, а другото - 1,300 кг. Първоначално са интубирани и поставени в кувьоз, след което преминават през кислородна палатка и термолегло. "Живяхме два месеца в стрес, защото не знаехме какво следва. За първи път сме родители", споделя Поля.

Днес, два месеца по-късно, близначките тежат по 2,300 кг - огромен напредък, постигнат благодарение на грижите на неонатолозите. Ключова роля в този процес има и новооткритият сектор за "Кенгуру грижа", където Поля се научава как да се грижи за своите крехки рожби. "Тук ме научиха на всичко – хранене, къпане, повиване, смяна на пелени. Препоръчвам на всяка майка, която има съмнения в себе си, да посети "Кенгуру грижата". Ще остане много доволна", казва тя и изказва своята благодарност към целия екип на неонатологията в "Майчин дом".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка