Съдбата на 10% от бебетата в България е да се родят преждевременно, като статистиката показва тревожен ръст в броя на тези раждания. Според доц. д-р Лилия Вакрилова, началник на Клиниката по неонатология в болница "Майчин дом", причините са комплексни и варират от социално-икономически фактори и стрес до възрастта на майката и вредните навици.

В предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS доц. д-р Лилия Вакрилова очерта три основни групи рискови фактори.

Социални фактори и възраст

"Причините могат да бъдат различни, но най-общо ги обединявам в три групи: социални причини, причини от страна на майката и причини от страна на бебето", обясни доц. Вакрилова.

Според нея живеем в общество с все по-увеличаващ се стрес и нестабилност, които оказват пряко влияние върху бременната жена и могат да отключат преждевременно раждане.

Друг ключов фактор е тенденцията за отлагане на раждането. Все повече жени избират първо да изградят кариера и да постигнат финансова стабилност, преди да създадат семейство. В резултат, те правят опити за забременяване в края на 30-те си или дори след 40-годишна възраст.

"В един момент, когато решат, че е дошло време за дете, се оказва, че забременяването вече не е толкова лесно. Към това се прибавят и редица здравословни проблеми, които настъпват с възрастта", коментира специалистът. Това често води до нуждата от асистирана репродукция и бременност в по-напреднала възраст, която сама по себе си носи по-високи рискове.

Вредните навици и тютюнопушенето

Начинът на живот и вредните навици като тютюнопушенето имат сериозно влияние върху развитието на бременността. "Има доста майки, които пушат по време на бременност. Много от тях не могат да се откажат от този вреден навик и остават с угризението, че вредят на себе си и на плода, но продължават да пушат", споделя доц. Вакрилова. Тя подчерта, че тютюнопушенето намалява и фертилността както при жените, така и при мъжете, и съветва двойките, които планират дете, да се откажат от цигарите.

Подкрепа за най-малките герои: "Кенгуру грижата"

В помощ на недоносените бебета и техните семейства, в "Майчин дом" е разкрит и център за т.нар. "кенгуру грижа". Методът представлява поставяне на бебето в контакт "кожа до кожа" върху гърдите на майката. Началото му е поставено случайно през 1978 г. в Колумбия, където поради липса на достатъчно кувьози лекарите започват да използват майките като "живи инкубатори", за да поддържат телесната температура на бебетата.

