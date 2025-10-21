"Присъдите на виновниците или липсват, или са символични". С тези думи започва поредният апел за справедливост от родители и близки на загинали в катастрофи. От сдружение "Ангели на пътя" настояват за по-строг контрол и високи наказания за убийците на пътя. За битката, която водят от години, и за абсурдите на системата в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS говори съучредителят на сдружението Нинелла Върбанова.

Битката на сдружение "Ангели на пътя" продължава вече години - за някои от членовете, като съоснователката Петя, тя е от 5 години, а за самата Нинелла Върбанова - от около три. Въпреки това, те се чувстват сами в борбата си. "В София сме 2 милиона, а ние не можем да си обясним защо сме няколко човека само представители на сдружението", споделя Върбанова.

Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи

Тя разказва, че много хора, дори близки приятели, не реагират на призивите им за подкрепа, вероятно от суеверие, че "ще привлекат лошо към себе си". В същото време, Върбанова показва списък с Facebook групи като "Катастрофи в София", в които членуват над 1.2 милиона души. "Няколкостотин хиляди българи държат всеки ден да гледат катастрофирали, смачкани коли, да си обменят информация, но никой от тях не идва на протест да защити правото си на живот", казва с огорчение тя.

►Държавата като "организирана престъпна група"

Според Върбанова проблемът е системен и обхваща всички власти - законодателна, изпълнителна и правосъдна. Тя държи в ръцете си лист с целите на наказанието според Наказателния кодекс на България, които включват поправяне на осъдения, отнемане на възможността да върши нови престъпления и възпитателно въздействие върху обществото.

"Държавата действа като една много добре организирана престъпна група. Казваме го на основата на десетките случаи в нашето сдружение", заявява Върбанова. Тя обяснява, че трите власти в синхрон са създали закони и практики, които позволяват на пътните престъпници да се измъкват. "Той е пътен престъпник, който благодарение на законодателна, изпълнителна и правосъдна власт става пътен рецидивист, а след това по същия начин става пътен убиец", допълва тя.

►Липса на превенция и адекватно образование

Сдружението настоява за конкретни мерки, които работят в други европейски държави. Върбанова посочва, че в Гърция, Австрия и Дания автомобилите се отнемат при висока скорост, което е обективен критерий за разлика от полевите тестове за наркотици, които могат да дадат грешка.

Според нея превенцията трябва да започне още от училище, но не с остарелите методи. "Ние настояваме като сдружение часовете по пътна безопасност в 11-и и 12-и клас, защото тогава масово започват да карат шофьорски курсове, да се говори директно какво се случва, когато седнеш в кола, която тежи 1-2 тона, че това се превръща в оръжие", обяснява Върбанова. Тя предлага в тези часове да се прожектират филми от реални катастрофи и кадри от убийства, за да се покажат реалните последици.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка