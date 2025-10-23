Трамвай потегли сам от депото и удари друга мотриса и два автомобила. Шестима пътници се озоваха в болница. Случаят е от град Арад - Северозападна Румъния.

Инцидентът е станал в сряда следобед, а полицията и представители на компанията за обществен транспорт разследват причините.

Un tramvai în Arad a pornit singur fără vatman, traversând orașul și lovind două mașini și un alt tramvai, rănind șapte persoane, inclusiv o familie cu un copil, incidentul generând o anchetă legală și internă. pic.twitter.com/3ra3PJWwF0 — unumihai (@unumihaii) October 23, 2025

Трамваят е потеглил сам без ватман, ударил е друга композиция, която се намирала на спирка, и два автомобила.

Свидетелка на инцидента разказа, че ватманът се качил на покрива, за да оправи нещо и трамваят потеглил без него. Друг свидетел разказа, че е имало електрическо прекъсване, а след като подаването се възстановило, мотрисата тръгнала и изминала около 500 метра без ватман до момента на удара.

Говорителят на Окръжната болница за спешна помощ в Арад заяви, че пострадалите пътници са в съзнание, стабилни и са подложени на медицински прегледи.

От компанията за обществен транспорт в Арад са започнали вътрешно разследване, което ще установи както техническото състояние на мотрисата, така и обстоятелствата.

Редактор: Цветина Петкова