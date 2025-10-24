Снимка: iStock
Тя е петата по големина американска авиокомпания
Американската авиокомпания „Аляска еърлайнс“ обяви, че спира всичките си полети в САЩ поради компютърна повреда, три месеца след като се случи подобен блокаж.
„Аляска еърлайнс“ е петата по големина американска авиокомпания. Тя е базирана в Сиатъл.
Alaska Airlines is experiencing an IT outage affecting operations. A temporary ground stop is in place. We apologize for the inconvenience. If you're scheduled to fly tonight, please check your flight status before heading to the airport.— Alaska Airlines News (@AlaskaAirNews) October 23, 2025
Прекъсването на полетите засяга и нейната дъщерна компания „Хърайзън еър“.Редактор: Цветина Петкова
Източник: Габриела Големанска, БТА
