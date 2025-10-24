Тя е петата по големина американска авиокомпания

Американската авиокомпания „Аляска еърлайнс“ обяви, че спира всичките си полети в САЩ поради компютърна повреда, три месеца след като се случи подобен блокаж.

„Аляска еърлайнс“ е петата по големина американска авиокомпания. Тя е базирана в Сиатъл.

Прекъсването на полетите засяга и нейната дъщерна компания „Хърайзън еър“.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Габриела Големанска, БТА

