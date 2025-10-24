Тийнейджър от Нова Зеландия беше опериран, след като погълнал близо 100 магнита, закупени от сайт за онлайн търговия.

13-годишното момче изпитвало болки в корема в продължение на четири дни. Детето било откарано в болница в новозеландския град Тауранга, където било оперирано. Лекарите отстранили магнитите и некрозирала чревна тъкан.

„Момчето призна, че е погълнало между 80 и 100 мощни неодимови магнита с размери около 5x2 мм седмица по-рано“, се посочва в доклад на лекарите от болницата. Този тип магнити, забранени в Нова Зеландия от януари 2013 г., са били закупени от онлайн платформа. Лекарите заявиха, че натискът, упражняван от магнитите, е причинил некроза в четири области на тънките и дебелите черва на момчето. Детето е било изписано от болницата след 8-дневно лечение.

