Британският премиер сър Киър Стармър поиска от лидерите на така наречената "Коалиция на желаещите" да се договорят за използване на замразените руски авоари за засилване на защита на Украйна. Участниците в коалицията се събраха в Лондон, където е и президентът Володимир Зеленски. Той поиска още оръжия с голям радиус и призова колегите си да не дават на Русия никаква причина да си мисли, че може да приключи войната по нечестен за Киев начин. Украинският президент посочи, че размяната на територии не може да е награда за агресор.

"Мисля, че трябва да се споразумеем да довършим работата по суверенните активи на Русия и да отключим милиарди, за да помогнем за финансирането на отбраната на Украйна. Вчера Евросъюзът започна силно, а Обединеното кралство е готово да действа съвместно с него, за да придвижи това възможно най-бързо, за да може тези средства да постъпят в Украйна", каза Стармър.

"Веднага щом Путин усети натиск и възможността за поява на Томахоук в Украйна, той веднага заяви готовността си да възобнови преговорите. Но веднага щом натискът изчезна, той отново изостави дипломацията. Така че за нас е очевидно какво да правим. Нуждаем се от повече възможности за удари дълбоко в руска територия", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

