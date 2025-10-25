Шарлан с билки, етерични масла и сапуни правят учениците в село Карапелит, Добричко. Нерафинираното слънчогледово олио пресоват на ръка и го обогатяват с подправки, които сами са отгледали - босилек, мента, мащерка, дори люта чушка. Това се случва в единствената в България паралелка за производство на растителни и етерични масла и продукти от тях.

Една от големите компании за производство на олио у нас има фабрика в Карапелит. Така се ражда идеята за създаване на специализираната паралелка. „Когато проведохме разговори с ръководството на фирмата, стана ясно, че и те имат нужда от кадри и просто от двете страни нещата се случиха много лесно. Практиката на нашите ученици се провежда в реална работна среда”, обяснява Ивелина Тончева, директор на СУ „Никола Вапцаров”, с. Карапелит.

А извън производствените мощности, училището е изградило работилници, в които подрастващите усвояват основните технологични процеси. „Практически се учат да приготвят страшно много неща от сферата на хранително-вкусовата промишленост. В 11. и 12. клас те специализират производство на масла”, обясни Калоян Димитров, учител.

Децата пък казват, че им е забавно това, което правят - като ръчното производство на шарлан, което не могат да усвоят в големите фабрики, но практикуват в училище.

„Шарланът е изключително полезен, както за духа, така и за тялото на хората. Древните още го познават. Студеното пресоване е първият добив за масла”, обяснява Калоян Димитров.

„Много богат на Омега - 6 мастни киселини, на витамин Е за кожата и ако сложим някаква билка, която има други свойства, става нещо, което е изключително полезно за здравословното хранене например, което е актуална тема в момента”, заяви Вержиния Димитрова, учител.



Досега са отглеждали билките в саксии, но съвсем скоро ще имат своя оранжерия. Възползват се от продукцията на местните земеделци - слънчоглед, рапица, лавандула и за останалите си производства.

Репортер: Надежда Карапанчева

Редактор: Ина Григорова