Санкциите, които САЩ наложиха миналата седмица и засягат двете най-големи руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“, продължават да са тема номер едно не само у нас, но и в редица европейски страни.

Реакциите в Германия са далеч по-спокойни, за разлика от други държави, където напрежението е по-осезаемо. Източници, близки до информационната агенция "Блумбърг", вече съобщиха, че германското дъщерно дружество на руската петролна компания „Роснефт“ не е освободено от американските санкции и сега може да загуби достъп до важни клиенти. Заради това вече са започнали разговори между Берлин и Вашингтон. Нагласите в страната са позитивни – очаква се да бъде постигнато споразумение и Германия да получи изключение от санкциите.

Германците са спокойни заради назначаването на "особен управител" на дружеството. Още през 2022 година, след избухването на войната в Украйна, държавата постави активите на „Роснефт Германия“ под държавно попечителство. Важно е да се уточни, че звеното не е национализирано.

Германия не е единственият такъв случай в Европа – подобна ситуация има и в Италия, където това се случи година по-късно – през 2023 г. Има още нещо, което носи спокойствие на германците – именно последиците от назначаването на "особен управител". Само седмица преди САЩ, и Великобритания наложи санкции на „Роснефт“. Тогава германци и британци договориха специална клауза, която изключи Германия от тези санкции. Сега се предполага, че подобна клауза може да бъде договорена и със САЩ. Спокоен беше и канцлерът Фридрих Мерц, който след срещата на върха в четвъртък в Брюксел заяви, че санкциите няма да засегнат „Роснефт Германия“.

Какво представлява управление на компания при "особен управител"? „Роснефт Германия“ притежава дялове в три рафинерии, които заедно представляват приблизително 12% от преработвателния капацитет на страната. Държавното управление над германското дъщерно дружество на „Роснефт“ е временно – започна през 2022 г. и се удължава на всеки шест месеца. В момента действащият срок е до 10 март следващата година, като най-вероятно ще бъде удължен поне още веднъж.

Държавата се въздържа от национализация, защото германското правителство иска да избегне ответни санкции срещу германски компании, опериращи в Русия. Целта на това държавно управление е дъщерните компании на „Роснефт Германия“ да получават надеждни доставки въпреки санкциите срещу Русия, които се развиват от 2022 г. насам.

Назначаването на т.нар. "особен управител" означава, че всички оперативни решения се вземат от германската федерална агенция към Министерството на икономиката. Запознати уточняват, че парични потоци от „Роснефт Германия“ към руската държава не са текли от 2022 г. За разлика от отчуждаването, при този модел компанията остава изцяло собственост на предишния си собственик и може да продължи да функционира след края на дейността на особения управител.

