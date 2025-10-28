Проектът е вдъхновен от актуалния проблем със зависимостта на подрастващите към дигиталния свят. Той събира на едно място млади хора с интереси в различни области - от музика и танци до спорт - и ги потапя в свят на творчески задачи и физически предизвикателства, далеч от виртуалната реалност. Какво се случва, когато оставиш група тийнейджъри за една седмица без телефони?

"Всъщност "Без екран" е страхотен проект, защото в него са въвлечени деца, които по принцип живеят в свят, пълен с изкуство или със спорт. Което за нас като ментори е една идея привилегия и всъщност ни дава възможност да покажем действително какво може да направи изкуството с едно развиващо се младо дете, тийнейджър, същество въобще", обясни Ралица Мерджанова, професионален танцьор и ментор в проекта.

"На мен ми стана много интересно, бях много заинтересован да се включа в този проект, понеже включваше неща, от които имам интерес, като музика, танци, пеене. Аз съм музикален човек и това нещо ми направи супер голямо впечатление", споделя един от тийнейджърите.

"И аз също много обичам да пея, да танцувам и ми беше много интересно какви ще са силовите игри, дали ще успея да се справя с тези предизвикателства. И наистина беше уникално", допълва друг участник.

►Без телефони, но с повече приятели

Според участниците, липсата на телефони не само не им е пречила, но се е превърнала в катализатор за създаване на нови приятелства и истинско забавление.

"Въпреки че не се познаваме всички отначало, всъщност много се сближихме, тъй като една седмица без телефони, какво друго да правим, освен да правим бели заедно и да се забавляваме", казва едно от момичетата.

"За нас беше предизвикателно, някои неща се наложи да излезем от зоната си на комфорт, обаче като цяло много ни хареса целият проект и излизаме с усмивки от там", обобщава друг от младежите.

