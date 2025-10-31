Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от космически обект. Междузвездната комета 3I/ATLAS отразява слънчевата светлина по напълно нов начин. Изследователите смятат, че та може да представлява напълно нов клас междузвездни тела, които разкриват как се образуват и еволюират планетни системи в други части на Галактиката. Повече за новите научни открития - ще видим във видеото, което Рая Ваташка подготви.

Това е едва третият подобен междузвезден обект, преминаващ през нашата Слънчева система. Кометата 3I/ATLASе открита от НАСА на 1 юли и е под наблюдението на световната научна общественост, в това число и д-р Галин Борисов от Института по астрономия към БАН.

Учените алармират: Слънчевите бури ще стават по-опасни за Земята

"Това е комета, която навлиза с най-голяма скорост в нашата слънчева система и то 2 пъти по-голям от предните. Използвахме т. нар. ефект на поляризираната светлина. Това ни показва, че той е тотално различен и най-вероятно условията при които е създаден едно са били различни и второ че той е претърпял голяма метаморфоза още след образуването си, пътувайки до нас", смята Борисов.

Космическата аномалия е под наблюдението на астрофизика от Харвард Ави Льоб и неговия екип, докато преминава през Слънчевата система. Льоб и екипът му смятат, че небесният минувач, потенциално може да бъде извънземна сонда, изпратена да проведе разузнаване на Земята. Теорията му обаче е спорна и сблъсква мнения.

Дори химичният състав е леко различен, което според мен е очаквано предвид това, че идва от друга слънчев система. Различни за образувани дори нещо, което би било дори против това да бъде извънземен кораб е, че в нейния химичен състав има много малко или почти няма желязо, а пък има много никел, нали пък човека го очаква космически кораб ще очаква подобни материали", добави той.

Според д-р Веселин Василев откритието не само разширява границите на науката, но и подчертава важността от развитие на космически технологии.

Пик на метеорния поток Персеиди: По 20 падащи звезди на час

"Той има такава образна форма, която не е типична за космическите обекти. Те от изпитват различни взаимодействия и в крайна сметка тяхната форма е близо до кръг до кълбо, докато този е издължен и това предизвиква въпроси как е възможно в природата такъв обект, който лети милиони милиарди години да запазва тази форма, така че представлява голям интерес научната общност. За съжаление няма как да кацнем в момента и да вземем проби от него", обясни Василев.

За това много важно е да продължаваме с развитие на иновации, нови технологии и участие на България в различни международни проекти, защото международното сътрудничество е ключово.

Наблюдението на различния космически обект ще продължи още няколко месеца.