Харисън Форд разкритикува администрацията на Тръмп и липсата на политики за борба с изменението на климата. В интервю за „Гардиън“ една от легендите на Холивуд и отявлен критик на американския президент изрази загриженост за бъдещето на околната среда, особено след горските пожари в района на Лос Анджелис, които засегнаха хиляди калифорнийци, включително и него самия.

„Тръмп не води политики, той има капризи. Това ме плаши до смърт. Невежеството, високомерието, лъжите, вероломството. Тръмп ... печели пари, докато светът отива по дяволите. Невероятно е. Не познавам по-голям престъпник в историята", заяви звездата от "Междузвездни войни", цитирана от Rolling Stone.

Форд посочи огромните пожари, които изпепеляват страната почти всяка година, като доказателство за вредната политика на Тръмп, както и оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение за климата.

„Знаех, че това ще се случи, говоря го от 30 години“, каза Форд, който трябваше да се евакуира от дома си в Калифорния сред горските пожари.

„Всичко, което казахме за изменението на климата, се сбъдна. Защо това не е достатъчно, за да алармира хората и да променят поведението си? Заради затвърденото статукво", заяви още актьорът от "Индиана Джоунс".

„Тръмп губи позиции, защото всичко, което казва, е лъжа“, добави още Форд.

Въпреки че актьорът е много критичен към политиките на Тръмп, той посочи, че се надява, че ситуацията може да се подобри.

„Уверен съм, че можем да смекчим последиците от изменението на климата, че можем да спечелим време, за да променим поведението, да създадем нови технологии, да се концентрираме по-пълноценно върху прилагането на тези политики“, каза той пред изданието.

„Но трябва да развием политическата воля и интелектуалната изтънченост, за да осъзнаем, че ние, хората, сме способни на промяна. Ние сме невероятно адаптивни, ние сме невероятно изобретателни. Ако се концентрираме върху даден проблем, можем да го решим в повечето случаи", сподели още той.

Форд получи награда за лидерство в опазването на природата по време на церемония в музея „Фийлд“ в Чикаго.

„Баласаме на ръба. Коренното население е стопанин на голяма част от горите. Това носи надеждата, че тези ценни места могат да бъдат запазени. Това обаче не ги предпазва от посегателство, а защитата, която им се предоставя, е нестабилна“, заяви звездата.