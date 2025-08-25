Ледниците по целия свят се топят с рекордна скорост, като само през 2024 година са загубени 450 гигатона лед. Учените предупреждават, че този процес ще има сериозни последици за климата и водните ресурси по целия свят.

Според последния доклад на ЮНЕСКО, ледниците по света се топят по-бързо от всякога, като през последните три години е регистрирана най-голямата загуба на ледникова маса досега.

Глобалното затопляне: Истина или лъжа

"През 2024 г. са се стопили 450 гигатона лед. Това не беше най-екстремната година, но тя се нареди на четвърто място по загуба на ледена маса в историята на наблюденията. Ако разгледаме последните пет години, ще видим, че именно през този период са отчетени най-големите загуби досега. Това показва, че ледниците се топят все по-бързо с всяка изминала година", посочва изследователят Майкъл Земп.

Загубата на лед от 1975 г. досега възлиза на 9000 гигатона и се очаква да продължи да расте. Това може да доведе до сериозни икономически, екологични и социални последици – от покачване на морското равнище до намаляване на жизненоважни водни ресурси.

"Това е количество, което трудно можем да си представим. Ако направим сравнение, това би означавало леден блок с размерите на Германия и дебелина 25 метра – това е количеството лед, което сме изгубили", каза още Земп.

Ускореното топене превръща планинските ледници в основен фактор за покачване на морското равнище. Това излага милиони хора на риск от разрушителни наводнения и застрашава водните ресурси, които са от решаващо значение за напояването на земеделските култури, производството на хидроенергия и осигуряването на питейна вода за милиарди души.

Снимка: iStock

"Това са лоши новини. Ако сегашните темпове на топене се запазят, ледниците може да изчезнат още в рамките на този век", заявава изследователят.

Планинските ледници са допринесли за покачване на морското равнище с около 25 мм, като всяка година се добавя още около 1 мм. Експертите посочват, че всеки допълнителен милиметър увеличава риска от наводнения за стотици хиляди хора.

Цената на бездействието: Климатичните промени, които изискват незабавно внимание

"Запазването на ледниците не е просто екологична необходимост — това е стратегия за оцеляване. Трябва да развиваме науката, да подобряваме системите за наблюдение, прогнозиране и ранно предупреждение. Само така ще можем да защитим водните ресурси в полза на хората и екосистемите за бъдещите поколения", посочва Стефан Уленбрук, директор на отдела за вода и криосфера към Световната метеорологична организация

Според последни данни, в световен мащаб са останали около 275 хиляди глетчера, които — заедно с ледените покривки на Антарктида и Гренландия — съхраняват около 70% от прясната вода на планетата.

Редактор: Цветина Петрова