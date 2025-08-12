Въпреки че климатът на Земята се е променял през цялата ѝ история, настоящото затопляне се случва със скорост, невиждана през последните 10 000 години. Междуправителственият панел по изменение на климата (IPCC) казва: „Откакто през 70-те години на миналия век започнаха систематичните научни оценки, влиянието на човешката дейност върху затоплянето на климатичната система се е превърнало от теория в установен факт“.

♦ Научната информация, взета от природни източници (ледени ядра, скали и дървесни пръстени) и от съвременна техника (спътници и инструменти), показва признаци на променящ се климат.

♦ От покачването на глобалната температура до топенето на ледените покривки, доказателствата за затопляща се планета изобилстват.

Темпът на промяна на климата от средата на 20 век - безпрецедентен за изминалите хилядолетия

Климатът се е променял през цялата история на Земята. Само през последните 800 000 години е имало осем цикъла на ледникови епохи и по-топли периоди, като краят на последната ледникова епоха преди около 11 700 години бележи началото на съвременната климатична ера и на човешката цивилизация. Повечето от тези климатични промени се дължат на много малки вариации в земната орбита, които променят количеството слънчева енергия, стигащо до нашата планета.

Настоящата тенденция на затопляне е различна, защото очевидно е резултат от човешката дейност от средата на 19 век и се развива със скорост, невиждана през последните хилядолетия.

Неоспоримо е, че човешката дейност е произвела атмосферните газове, които са задържали повече от слънчевата енергия в земната система. Тази допълнителна енергия е затоплила атмосферата, океана и сушата.

► Единодушни ли са учените относно изменението на климата?

Спътниците в земна орбита и новите технологии помогнаха на учените да видят голямата картина, събирайки много различни видове информация за нашата планета и нейния климат по целия свят. Тези данни, събирани в продължение на много години, разкриват признаците и моделите на променящ се климат.

Снимка: iStock

В средата на 19-ти век учените демонстрираха способността на въглеродния диоксид и други газове да задържат топлина. Много от научните инструменти, които НАСА използва за изучаване на климата, се фокусират върху това как тези газове влияят на движението на инфрачервеното лъчение през атмосферата. От измерените въздействия от увеличаването на тези газове, няма съмнение, че повишените нива на парникови газове затоплят Земята в отговор.

► Изводи от Междуправителствен панел по изменение на климата

"Научните доказателства за затопляне на климатичната система са недвусмислени."

Ледени проби, взети от Гренландия, Антарктида и тропически планински ледници, показват, че климатът на Земята реагира на промените в нивата на парникови газове. Древни доказателства могат да бъдат открити и в дървесни пръстени, океански седименти, коралови рифове и слоеве от седиментни скали. Тези древни, или палеоклиматични, доказателства разкриват, че настоящото затопляне се случва приблизително 10 пъти по-бързо от средната скорост на затопляне след ледников период. Въглеродният диоксид от човешката дейност се увеличава около 250 пъти по-бързо, отколкото от естествени източници след последния ледников период.

Цената на бездействието: Климатичните промени, които изискват незабавно внимание

Доказателствата за бързите климатични промени са убедителни:

⇒ Глобалната температура се покачва

Средната температура на повърхността на планетата се е повишила с около 2 градуса по Фаренхайт (1 градус по Целзий) от края на 19-ти век - промяна, причинена до голяма степен от увеличените емисии на въглероден диоксид в атмосферата и други човешки дейности. По-голямата част от затоплянето се е случило през последните 40 години, като последните седем години са най-топлите. Годините 2016 и 2020 са обединени като най-топлите в историята.

Снимка: iStock

⇒ Океанът се затопля

Океанът е абсорбирал голяма част от тази повишена топлина, като горните 100 метра (около 328 фута) океан показват затопляне от 0,67 градуса по Фаренхайт (0,33 градуса по Целзий) от 1969 г. насам. 6 Земята съхранява 90% от допълнителната енергия в океана.

Снимка: iStock

⇒ Ледените покривки се свиват

Гренландската и антарктическата ледена покривка са намалели по маса. Данните от експеримента за възстановяване на гравитацията и климата на НАСА показват, че Гренландия е губила средно по 279 милиарда тона лед годишно между 1993 и 2019 г., докато Антарктида е губила около 148 милиарда тона лед годишно.

Снимка: iStock

⇒ Ледниците се отдръпват

Ледниците се отдръпват почти навсякъде по света - включително в Алпите, Хималаите, Андите, Скалистите планини, Аляска.

Снимка: iStock

⇒ Снежната покривка намалява

Сателитни наблюдения показват, че пролетната снежна покривка в Северното полукълбо е намаляло през последните пет десетилетия и снегът се топи по-рано.

⇒ Морското равнище се покачва

Глобалното морско равнище се е повишило с около 20 сантиметра през последния век. Темпът през последните две десетилетия обаче е почти двойно по-висок от този през миналия век и се ускорява леко всяка година.

Снимка: iStock

⇒ Арктическият морски лед намалява

Както обхватът, така и дебелината на арктическия морски лед са намалели бързо през последните няколко десетилетия.

⇒ Екстремните събития се увеличават по честота

Броят на рекордно високи температури в САЩ се увеличава, докато броят на рекордно ниски температури намалява от 1950 г. насам. САЩ също така са свидетели на нарастващ брой интензивни валежи.

Снимка: iStock

⇒ Окисляването на океана се увеличава

От началото на Индустриалната революция киселинността на повърхностните океански води се е увеличила с около 30%. Това увеличение се дължи на факта, че хората отделят повече въглероден диоксид в атмосферата и следователно повече се абсорбира в океана. Океанът е абсорбирал между 20% и 30% от общите антропогенни емисии на въглероден диоксид през последните десетилетия (от 7,2 до 10,8 милиарда метрични тона годишно).

