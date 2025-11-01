-
Тя беше освиркана от публиката, но продължи да пее
Скандал на концерта на Цеца Величкович във Вeлес, Северна Македония, в петък вечер. Звездата на сръбската музика развя на сцената българското знаме. Това предизвика бурно недоволство сред публиката и освирквания. Въпреки реакцията Цеца продължи да пее, загърната във флага.
След скандала на концерта певицата направи изявление за Backstage като обясни, че жестът ѝ бил погрешно разбран и че не е имала намерение да обиди никого.Редактор: Станимира Шикова
