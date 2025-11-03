Серия от палежи на автомобили в столичния квартал “Дианабад”. Жители разказват, че посегателства има от месеци наред. Последният случай е от четвъртък през нощта, когато пред два от блоковете отново били подпалени няколко коли. От петък насам NOVA получи десетки сигнали от потърпевши и от притеснени хора от квартала.

“Нашата кола изгоря на 7 октомври през нощта. Наша съседка ни сигнализира, тя ни събуди. Успяхме да поизбутаме други автомобили, защото цялата редица щеше да изгори и дърветата да пламнат. Щеше да стане много по-голяма беля. В нашия автомобил имахме газова бутилка - добре, че не гръмна”, разказа Марина, която е една от потърпевшите.

“Моят автомобил беше един от първите, които изгоря. Случи се в началото на май. Към 1.00 ч. сутринта съсед ми каза, че горят три коли, сред които моята и неговата”, сподели друг потърпевш.

По думите му в началото на всеки месец се запалва някой автомобил. До този момент са опожарени 20. “Единственото съмнително нещо в моя случай е, че имах ПТП точно като се прибирах от почивка със семейството си. Извършителят избяга, обадих се в полицията, съставиха протокол. Девет часа след това колата ми беше на въглен”, споделя мъжът.

“Аз разбрах какво се случва с колата ми от съседи в 5 часа сутринта. Излязох, пожарната беше тръгнала. Може да се каже, че съм от късметлиите, защото щетите бяха по-малки. Но ремонтът ще ми струва 2000 лева и доста време няма да мога да ползвам автомобила си”, коментира трети потърпевш.

Той отправи апел към съседите да се закупи камера, за да се види кой е извършителят. “Една камера ще струва не повече от 10 лева, ако стойността ѝ се раздели на хората от целия вход, с устройствата, с всичко необходимо. Цял палеж е огромен удар за всяко семейство”, смята той.

Според една от живущите не става въпрос за реваншизъм или пък опит да се разчисти пространството, за да има повече паркоместа. “Това се случва от половин година насам. Винаги сме паркирали така, винаги кварталът е бил затрупан с коли”, категорична е жената.

NOVA разполага с информация от МВР, че от май месец се работи приоритетно по един случай на запален автомобил на 41-годишен мъж. Пет месеца назад, още през лятото, е сигнализирано за още няколко опита, някои от тях - успешни. Води се досъдебно производство. Дали всички тези палежи са дело на един и същи човек, от полицията не могат да кажат.