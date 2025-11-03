„Продължаваме изключително активно борбата със сивата икономика. Именно там е най-големият резерв”, увери министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов преди заседанието на Надзорният съвет на НОИ. Там ще бъдат разгледани повторно преизчисленията в бюджета за 2026 г., направени от партиите в управлението.

Социалният министър благодари на партньорите във властта за това, че единодушно са решили плащанията към най-уязвимите групи да бъдат повишени.

Очаква се на заседанието да бъдат приети в последния им вариант:

► 900 лв. (460 евро) майчински през втората година, а 75% - обезщетение, ако майките се върнат на работа през втората година

► 620 евро минимална работна заплата

► Минималната пенсия от 1 юли - 346.87 евро, като с два процентни пункта се вдига пенсионната вноска

► Максималният осигурителен доход се вдига на 4600 лв. или 2352 евро

Гуцанов посочи, че вдигането на пенсионната вноска се прави с цел да се съберат повече пари, защото почти 50 на сто от бюджета на ДОО е дотации от държавата. В неделя партиите в управлението обявиха, че ще плащаме по-високи осигуровки за пенсии, но няма да има увеличение на други данъци, както и на вноските за здравно осигуряване.

