Социалният министър благодари на партньорите във властта
„Продължаваме изключително активно борбата със сивата икономика. Именно там е най-големият резерв”, увери министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов преди заседанието на Надзорният съвет на НОИ. Там ще бъдат разгледани повторно преизчисленията в бюджета за 2026 г., направени от партиите в управлението.
Социалният министър благодари на партньорите във властта за това, че единодушно са решили плащанията към най-уязвимите групи да бъдат повишени.
Очаква се на заседанието да бъдат приети в последния им вариант:
► 900 лв. (460 евро) майчински през втората година, а 75% - обезщетение, ако майките се върнат на работа през втората година
► 620 евро минимална работна заплата
► Минималната пенсия от 1 юли - 346.87 евро, като с два процентни пункта се вдига пенсионната вноска
► Максималният осигурителен доход се вдига на 4600 лв. или 2352 евро
Гуцанов посочи, че вдигането на пенсионната вноска се прави с цел да се съберат повече пари, защото почти 50 на сто от бюджета на ДОО е дотации от държавата. В неделя партиите в управлението обявиха, че ще плащаме по-високи осигуровки за пенсии, но няма да има увеличение на други данъци, както и на вноските за здравно осигуряване.Редактор: Калина Петкова
