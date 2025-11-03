В първия работен ден от новата седмица в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха певицата Сантра, спортистът Невяна Владинова и археологът проф. Николай Овчаров.

Първата от тях бе свързана с повишените пари за майчинство през втората година. Ще стимулира ли мярката раждаемостта у нас.

След това гостите обсъдиха усилията на Българската православна църква да достигне до повече млади хора в България. За целта е създадено приложение, през което от мобилния си телефон всеки да има достъп до официалната информация и ресурси на църквата. То ще предоставя информация не само за църковния живот в страната, но и за духовния път на всеки православен християнин.

