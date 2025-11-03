Зоната с ограничения за автомобили от първа екогрупа в София тази зима е шест пъти по-голяма. В идеалния център няма да се допускат и коли от втора екогрупа. Мерките целят по-чист въздух – според общината азотният диоксид е намалял с над 10% спрямо миналата зима.

„Това е специален автомобил, наречен „Трабант”. Но не е само автомобил- това е Пеперудената фея”, разказва собственичката на „Трабант” Ина Николова.

Колата е сбъдната мечта за нея. Но попада в първа екогрупа, което я поставя в графата с най-замърсяващите. „Най-далечната точка, до която съм шофирала с автомобила е Германия, като изминавам цяла Европа- на отиване едни държави, на връщане други. След по-малко от месец обаче този автомобил, който е обиколил Европа няма да може да влезе в центъра на София”, разказва Ина.

По-чист ли е въздухът в София след забраната на стари коли в центъра

Екип на NOVA се повози с нея в розовия „Трабант”, с който стигна до почти невидимата граница, която ще изникне през декември. С промените районът на забраната се разширява значително. Автомобили от екогрупа 1 няма да могат да пресичат района от бул. „Сливница” до улица „Сребърна” и от „Константин Величков” до „Ситняково” и „Яворов”. В малкия ринг ще бъдат глобявани и колите от екогрупа 2.



„Това не са реални екологични мерки. Това е удар по джоба на бедния”, категоричен е Павел Петков, собственик на автосервиз.

И обяснява: „Независимо от годините, на първо място е поддръжката на един автомобил. Съответно автомобил, който е бензин - може да покаже доста добри параметри. И дизел, който е нов - да покаже лоши параметри. Съответно автомобил, който е на 15 години има по-добри показатели”.

Екип на NOVA провери спазва ли се забраната за стари коли в центъра на София

Според Стефан Димитров от AirBG, който следи качеството на въздуха от години смята, че мерките от последното десетилетие не са достатъчни. Въздухът е по-чист от преди, но заради друго.



„Атмосферните потоци над София са различни, духа много по-силен вятър и не позволява температурните инверсии да се образуват. Мерките навън, където въздухът е по-чист са изключително строги. Ние продължаваме да прилагаме стари стандарти, а политиците да изтъкват своята работа като техни постижения, което е много неуместно”, подчертава Стефан Димитров, ръководител на проект AirBG.Info.

Актовете на нарушителите ще издават по Закона за чистота на въздуха, глобите ще са между 50 и 200 лева. „Трябва да намеря друг начин за транспорт”, изразява съжаление собственичката на розовия трабант Ина.