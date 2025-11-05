Щъркел е бил забелязан да обикаля в района на Монтана, посочват хора в социалните мрежи. Анита Никодимова пише във Facebook, че птицата е на автогарата в града и видимо не може да лети.

От РИОСВ-Монтана вече работят по случая. Организиран е екип, който ще се погрижи за животното. „Получихме сигнал и изпратихме екип на място. След като бъде прегледан, най-вероятно щъркелът ще бъде транспортиран до Спасителния център за диви животни в Стара Загора“, съобщи директорът на РИОСВ – Монтана Любомир Иванов.

Повече щъркели в небето над България през последните 10 години

Изостанали от общия миграционен поток птици са честа гледка в страната през студените месеци. В някои райони на Южна България те не правят усилия да летят на юг заради по-топлите зими. Понякога се случва някои щъркели да останат у нас след травма, която не им позволява да летят.

Ако забележим пострадала птица, може да уведомим местната регионална екоинспекция или просто да позвъним на телефон 112, откъдето сигналът ще бъде препратен. Обикновено при подобни случаи птиците се предоставят на Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Там опитни ветеринари полагат грижи за животните и впоследствие ги освобождават, ако обстоятелствата позволяват това.