Най-малко 66-ма души са загинали, а стотици хиляди са напуснали домовете си, след като един от най-силните урагани тази година опустоши централната част на Филипините.



Тайфунът "Калмаеги" наводни цели градове в най-гъсто населената централна островна провинция, където са регистрирани 49 от жертвите. Други 26-ма души са в неизвестност, съобщават властите.

Шестима души загинаха при катастрофа на спасителен хеликоптер във Филипините



Официалният брой на жертвите включва шестима членове на екипажа на военен хеликоптер, който се разби при спасителна операция.

