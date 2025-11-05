-
Коментар на Сантра, Евелина Славкова и проф. Николай Овчаров
Бизнес организациите, недоволни от бюджета за догодина, го поставиха на пауза. За трудния диалог на управляващите с работодателите и синдикатите и възможен ли е баланс между социалните обещания и интересите на бизнеса – темата коментираха певицата Сантра, социологът Евелина Славкова и археологът проф. Николай Овчаров в предаването „Пресечна точка”.
Втората тема в предаването беше за посланието, което жителите на Ню Йорк отправиха към администрацията в Белия дом, след като си избраха кмет, който е пълна противоположност на президента Тръмп. Зохран Мамдани е 34-годишен мюсюлманин и сам се определя като демократичен социалист. По време на кампанията си той даде ясна заявка да сложи край на културата на корупция, от която се възползват милиардери като Доналд Тръмп.
