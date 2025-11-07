"Колкото и нелепо да звучи - не знам как се ръководи бизнес в такава обстановка. Това е шамар от днес за утре. Не знаем какво ще правим, наистина". Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA News Атанас Филипов - собственик на малък бизнес в Пловдив, който коментира проектобюджета за 2026 година, предложен от Министерство на финансите.

План-сметката предполага увеличение на осигурителната тежест, вдигане на данък дивидент и промяна на складовия софтуер. Всички работодателски организации се обявиха против него и го нарекоха "антибизнес" и опит на властта да финансира вдигането на заплатите в бюджетния сектор.

Господин Филипов е представител на малкия бизнес в страната, който страда от непредвидимостта и неяснотите около промените. "Като за начало се съгласих да говоря понеже съм благодарен, че някой иска да чуе и другата гледна точка - на малкия бизнес. Повечето хора си отговарят повърхностно и смятат, че като говорим за бизнес говорим за милиони. Много малко хора си задават въпроса как това ще повлияе на малкия бизнес, да не говорим за микробизнеса", заяви той.

Предприемачът не е съгласен с твърденията, че бизнесът е получил помощ и компенсации за високите цени на тока и че сега е време да върне обратно на държавата това, което е получил.

►Чувства ли се като човек, който има нещо да връща?

"Не, не се чувствам като човек, който трябва да върне нещо обратно на държавата. Не съм получил нищо, компенсациите са много, много малки. Аз имам заведение в Пловдив, с това се занимавам. Първо бях работник, натрупах опит и е нормално да не оставиш годините труд зад гърба си, следователно се опитваш да направиш нещо сам, да оставиш нещо. Тези компенсации не съм ги получил, не съм видял нищо от тях. Не са ми помогнали тези компенсации, дори не съм ги видял". В бизнеса на Филипов работят шест души като служители плюс самият той и неговата съпруга.

►Как ще се отрази вдигането на осигуровките на стабилността на този бизнес?

"Това, което мога да кажа от краткия опит, който имам с движенето на собствена семейна фирма, е, че макар това увеличение на осигуровките да се вижда малко и смешно, то е всъщност голямо. При големия бизнес е още по-очеваден проблем. Ние сме бизнес на година и половина, в тази променяща се обстановка сме принудени да работим месец за месец. Предстои влизане в еврозоната, а това е неясен период, държавата не разяснява какво ще се случи. Ние сме изправени пред много неясноти за това какво ще се случи следващия месец и този бизнес е поредната неяснота. Не знаем дали ще можем да се справим".

Припомняме, че преди седмици властта твърдеше, че вдигане на данъчно-осигурителната тежест няма да има. С появяването на проектобюджета стана ясно, че това не е вярно. "Това е завъртане на 180 градуса. Колкото и нелепо да звучи - не знам как се ръководи бизнес в такава обстановка. Това е шамар от днес за утре. Не знаем какво ще правим, наистина".

По думите на Филипов този бюджет се отразява негативно и на плановете на бизнеса му да се разшири. "Мислехме, че ако имаме ясни прогнози да опитаме да увеличим екипа си, за да посрещнем повече работа и за да облекчим работата на колегите. С този бюджет замразяваме всички наши идеи".

►Един от важните въпроси, които интересуват българите - какво ще стане с цените, когато работодателите ще трябва да плащат повече на държавата?

"За съжаление или за радост ние сме бизнес, който не е от първа необходимост, ние сме в бизнеса с гостоприемството, ние опитваме да направим така, че хората да прекарват добре. Не можем да си позволим да вдигаме цените през две седмици, това е обида за нашите клиенти. Те нямат задължението да си задават въпроси защо и как. Ние можем два пъти в годината да вдигаме цените - най-много. Ние ще започнем да работим с доста по-малка печалба", твърди той.

И допълва:"Ние сме много далеч от печалба, тъй като бизнесът е започнат със спестявания, заеми от близки и с голям заем от банка. Имайки предвид, че се намираме в помещение под наем, в което сме инвестирали много и че този договор е кратък, може още утре да бъде вдигнат, нещата стават още по-сложни. Една такава промяна ни обърква сметките, защото ако не предодпишем договор - да речем след пет години, когато сме излезли на печалба и като към това сложим данък дивидент - ние приключваме".

►В крайна сметка - какво мислят малките предприемачи, които се опитват да задържат главата си над водата за бюджет 2026 и как той поставя въпрос за оцеляването им:

"Ние нямаме план. държавата няма план за пет години напред. Държавата работи като малък бизнес, който се опитва да оцелява. Те нямат план. Какво тогава остава за нас", посочва Филипов.

►Живот на предприемач - коментар на водещия

Tрябва да ви говоря за проектобюджетът на държавата. Но наистина нямам какво да ви кажа, не знам какво да ви кажа. Вече сте чули всичко, вече знаете всичко, видели сте, че няма дори един-единствен експерт икономист, който да не е казал - този проект е лош. Обикновено тук ви казвам параметрите, коментираме числата, правим предположения, анализираме политики. С този бюджет всичко това е напълно излишно - няма лява, няма дясна политика. Няма идея, освен една - ще вземем от вас, ще продължаваме да взимаме и с взетото ще дадем на хората, които зависят от нас - държавните служители. Ще им кажем, че тяхното щастие зависи от процента на увеличение на заплатите, които ние ще им дадем, за да ги държим послушни.

Убеден съм, че всички достойни държавни служители виждат този цинизъм и ще го накажат. Рано или късно. Убеден съм, че вие няма да виждате реалността - един бюджет, който не ви дава нищо. Просто ви взима. При равни други условия, всички ще взимат по-ниски заплати, а държавата ще прибира повече.

Затова вместо да ви говоря за числа и за таблици, днес ще се опитам да ви разкажа история. Заедно с моя гост ще се опитаме да ви разкажем една средностатистическа история на млад човек, който реши да рискува, да създаде малък бизнес, въпреки политическата криза и номенклатура, който вложи всичко в него и който, заедно със семейството си пое по пътя на съграждането.

Правим го, за да ви покажем какво изисква пътят на малкия бизнес, на растежа и на всекидневната битка, която с този бюджет ще стане по-трудна, тежка и вероятно на моменти - безсмислена. Знам, че нямате доверие в големия бизнес, в големите пари, че се съмнявате, че той е напомпан от обществени поръчки и понякога, но само понякога - вие сте прави. Днес обаче ви представям другата история.

Защото да бъдеш предприемач не е титла. Не е LinkedIn статус. Не е снимка с лаптоп на плажа. Да бъдеш предприемач е да се събудиш в 5 сутринта с мисълта, че днес трябва да платиш заплатите, а в 5 следобед още да не си сигурен дали ще успееш.

Да бъдеш предприемач е да теглиш кредит, който те държи буден нощем. Да подписваш договор, който те обвързва с банки, с доставчици, с клиенти, с държавата. Да бъдеш предприемач е да носиш отговорност за хора. За техните семейства, за техните кредити, за техните надежди. Да гледаш как някой идва на работа с притеснение в очите - и да знаеш, че твоят бизнес е неговата сигурност. И когато дойде краят на месеца, първо да платиш заплатите. После на доставчиците. После на държавата. И ако остане нещо - то е за теб.

Да бъдеш предприемач е да правиш сметки, които никога не излизат точно. Да пишеш бизнес план, който на третия месец вече не важи. Да се бориш с банки, които искат гаранции, които нямаш. С данъчни, които искат обяснения, които не разбираш. С регулатори, които искат документи, които още не съществуват. И въпреки това - да не се откажеш. Това е предприемачът. А малкият семеен бизнес е бил, е и винаги ще бъде гръбнакът на капитализма и пазарната икономика.