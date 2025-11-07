Проблемът с „Лукойл“ не е просто въпрос кой ще може да си кара колата, а как ще си пълним хладилника. С това предупреждение политологът доц. Татяна Буруджиева коментира в „Денят на живо“ по NOVA NEWS спешната реакция на властта по казуса с рафинерията. Според нея, ако се стигне до спиране на работата на предприятието, последвалият ценови шок ще се отрази на цялата икономика и на всеки български гражданин, тъй като транспортните разходи ще оскъпят всички стоки

„Сериозен е проблемът“, така доц. Татяна Буруджиева коментира спешната реакция на управляващите след новината, че САЩ определят потенциалния купувач на „Лукойл“ - „Gunvor“, като „марионетка на Кремъл“.

Габриел Вълков: Няма как управителят на „Лукойл” да не подлежи на контрол

Доц. Буруджиева изрази притесненията си, че бързите законодателни промени могат да отворят поле за разпродажба на активите на „Лукойл“ на много ниска цена. Тя направи паралел с приватизацията на електроразпределителните дружества, когато те са били продадени, без държавата да вземе годишната им печалба. „Горе-долу с годишната печалба, която си взеха собствениците, и това, което платиха, се получи нещо като „Кремиковци“ за един долар“, припомни тя, като подчерта, че не можем да си позволим да разхищаваме национално богатство.

Според нея ключовият въпрос в момента е дали рафинерията ще може да продължи да работи в преходния период, докато се случват всички тези процеси. Ако предприятието спре, България ще трябва да търси алтернативни доставки, което се очертава като трудна задача. „Откъде можем да купим и да доставим бързо гориво? Това не може да стане от Румъния, там също има проблем. Сърбия оставяме настрана, Турция също. Най-близката и най-логична страна е Гърция. Можем ли да видим каква е цената на бензина в Гърция“, попита реторично тя, намеквайки за неизбежен ценови шок. Буруджиева подчерта, че веднъж вдигнати, цените много трудно се връщат обратно.

По думите ѝ обществото е поставено пред два апокалиптични варианта - единият, представен от опозицията и президента като „апокалиптично лош“, и другият, представен от управляващите като „апокалиптично добър“, в който всичко е съгласувано и няма да има проблеми. „И през цялото време българите да стоим като буридановото магаре между две купи сено и да чакаме да видим коя всъщност не е изгнила“, коментира метафорично тя.

На въпрос дали този казус може да разклати правителството, политологът отговори, че макар да е „сериозно предизвикателство“, управляващото мнозинство изглежда стабилно, съдейки по гласуването в парламента. Според нея обаче правителството се лута по отношение на бюджета, който „не прилича на план за живота ни“, а по-скоро на опит да се запазят фискално-рестриктивните политики, характерни за управлението на ГЕРБ в миналото.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка