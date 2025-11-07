-
Депутатът коментира бюджета за следващата година
Няма как управителят на „Лукойл” да не подлежи на контрол. По темата се спекулира повече, отколкото трябва. В Германия са направени такива стъпки още преди години. Има две седмици време, след което „Лукойл” ще спре да работи, затова държавата взе спешни мерки – временен управител и стартиране на процедурите този човек да мине на проверка през ДАНС и Министерски съвет. Това каза Габриел Вълков, депутат от „БСП-Обединена левица”, в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.
Той подчерта, че няма как този управител да продаде „Луокйл” на когото сам прецени.
Бюджет 2026
Вълков посочи, че в новия бюджет заплатите на държавните служители ще се вдигнат с 5%. И допълни, че в Съвета за съвместно управление от БСП предлагат да има плавно съкращаване на администрацията.
Той каза, че идеята на бюджета не е да се противопоставят отделните сектори.
По отношение на данъците депутатът заяви, че „ако искаме да живеем в европейска държава е нормално богатите да плащат по-големи данъци от по-бедните – така е в цяла Европа”. И допълни, че страната и е с най-ниските данъци в еврозоната.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
