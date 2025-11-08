Над 700 са участниците в тазгодишната национална конференция „Умения за иновации в образованието”, сред които учители, директори и експерти. Събитието има за цел да представи нови технологии, вдъхновени от деца и подрастващи.

„Най-интересното нещо, което се случва на събитието е именно образователното експо, на което ученици показват своите иновативни проекти, които разработват”, коментира Камелия Дачева от Център за творческо обучение за предаването "Социална мрежа".

Можем да видим софтуер, който засича различни обекти, разработен проект за киберсигурност с изкуствен интелект, т.нар. "Емоциомер", а едно от най-интересните неща е разработката на дрон за превели в растенията с цел отстраняване и предпазване на културите.

А какво е Smart Bastoon? Проектът е създаден с цел да улесни и повиши безопасността при придвижване на незрящи хора не само в София, а и България, разказва един от създателите Павел Симеонов.

По изобретението работи екип от 40 ученици от Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) по време на училищен хакатон.

Основният продукт на проекта е умен бастун, оборудван с редица технологии за откриване на препятствия и предотвратяване на инциденти. Устройството разполага с четири ултразвукови сензора, които засичат препятствия в различни посоки. При откриване на пречка бастунът подава три типа сигнали.

