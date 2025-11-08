Студенти по кино и режисура от Нов български университет направиха римейк на сцена от филма Гунди - легенда за любовта. Задачата на младежите беше наблюдавана от част от екипа, създал филма. С напътствия към студентите помагаше и операторът от Нова и преподавател Радослав Бадов.

След като филма "Гунди - легенда за любовта" разби няколко кино рекорда, той стана вдъхновение и за студенти по кино и режисура. Тяхната задача - римейк на конкретна сцена от кино лентата.



„Винаги съм вярвала, че практическата работа е едно от най- важните неща , за да разбере един човек , дали тази работа е за него, дали може да гори в нея. „РимейкЪТ” се роди в опит да съчетаем киното и телевизията в едно”, обясни преподавателят Борислава Димова.



В проекта "РимейкЪТ” влизат три екипа студенти, и всеки прави собствен прочит.



„Понеже Гунди излезе сравнително скоро, а много от колегите желаеха да правим а за него понеже е нещо ново и а интересно и на всички много ни беше харесал филма . Разбира се имаше страх. най- големите предизвикателства, които срещнахме бяха организационни”, каза студент-режисьорът Михаил Михайлов.

След месеци усилна работа, дойде време за премиера - пред очите на оператора и режисьора, създали оригиналната сцена във филма



„Страшно много ми хареса ,много се радвахме на ентусиазма и на тази, как да кажа, още невинност в тези студенти, което ни върна в нашите студентски години . Истината е, че за втори курс реално нивото им е много високо. Това, което е красивото в тази ситуация е, че всеки е направил реално своя прочит на сцената, което беше наистина много интересно, защото показа, че хората са смели да взимат решения, за да променят нещо. Бях приятно изненадан от тяхната работа”, отбеляза Димитър Димитров, който е на филма „ Гунди – легенда за любовта”.



За оператора на филма Боби Славков, най-ценното е отношението към кадъра: „Това което най-много ми хареса главно в проекта, който спечели, че бяха показали изключително отношение към детайла. Това, когато подходиш с желание и отношение към детайла винаги си личи”.



„При всички случаи правенето на кино и на телевизия, не е лесна е работа. А аз съм много щастлив да видя една добра работа предвид, че става въпрос за студенти втори курс. Колкото по- висока цел си поставиш, толкова по- сигурно е, че ще постигнеш някаква висота”, каза проф. Людмил Христов – директор на РТЦ на НБУ.



В първия сезон на проекта „РимейкЪТ”, студентите са работили по сцена от филма „Дами канят”.

Репортер: Тони Христова

Редактор: Емил Йорданов