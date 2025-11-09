Неделният ден ще е мъглив преди обяд почти в цялата по-ниска част от страната. За кратко след това ще се покаже слънцето и отново ще се заоблачи. В светлата част на денонощието ще превали на изолирани места в Южна и в Източна България. Дневни температури – в интервала 15-20 градуса.

Предстоящата седмица ще започне с динамично дъждовно време. В понеделник ще вали дъжд – до обяд само в западните и централните райони. По-късно и през нощта – почти в цялата страна. Във вторник валежите ще се изтеглят на изток с тенденция до вечерта да спрат.

От сряда до неделя обстановката ще е по-спокойна. Сутрините ще са мъгливи покрай водоемите, в котловини и низини. Следобедите ще предлагат повече слънчеви часове. Температурите призори ще докосват нулата с предпоставки за слана, следобед ще се повишават до стойности в диапазона 13-18 градуса.

Ранните прогнози допускат по-рязко застудяване около 17-18 ноември с преминаването на студен атмосферен фронт. Валежите ще са сравнително кратки, но в хода на застудяването ще падне сняг. Това ще се случи със сигурност в планините, макар че някои метеорологични модели прогнозират символичен снеговалеж и в по-ниската част на страната – най-вече Предбалкана и Лудогорието.