Катастрофа между два трамвая и бус пред "Централна гара" София.

Около 23.00 часа снощи лекият автомобил се е опитал да премине между два движещи се в противоположни посоки трамвая на кръстовището между булевард "Мария Луиза" и булевард "Христо Ботев".

Катастрофа край „Руски паметник” блокира движението на трамваи

За щастие пострадали няма. Полеви тест е показал наличие на алкохол в кръвта на шофьора на буса, потвърдиха за NOVA от СДВР.

Редактор: Емил Йорданов