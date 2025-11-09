Катастрофа между два трамвая и бус пред "Централна гара" София.

-
Масова евакуация във Филипините заради супертайфуна Фунуон
„Непознатите земи”: Далечната и екзотична Монголия
Журналист: Войната в Украйна ще се проточи
Десетки загинали и стотици ранени при земетресение в Афганистан (ВИДЕО)
Нетаняху е наредил „мощни” удари срещу Газа
Доналд Тръмп в Азия: Тайланд и Камбоджа подписаха мирен договор
Около 23.00 часа снощи лекият автомобил се е опитал да премине между два трамвая на кръстовището между булевард "Мария Луиза" и булевард "Христо Ботев"
Около 23.00 часа снощи лекият автомобил се е опитал да премине между два движещи се в противоположни посоки трамвая на кръстовището между булевард "Мария Луиза" и булевард "Христо Ботев".
Катастрофа край „Руски паметник” блокира движението на трамваи
За щастие пострадали няма. Полеви тест е показал наличие на алкохол в кръвта на шофьора на буса, потвърдиха за NOVA от СДВР.Редактор: Емил Йорданов
