Снимка: iStock
-
Бъдещето на „Лукойл” у нас: Правомощията на „особения управител” и политическите дебати около рафинерията
-
Милен Велчев: Бюджетът е прахоснически, води ни към разруха
-
Проф. Веселин Методиев: 10 ноември е краят на едно зло – комунизмът рухна отвътре
-
Мобилни екипи за психологична подкрепа достигат до тежкоболни пациенти в София
-
Ръст в цените на кувертите и екскурзиите за Нова година
-
Военните разположиха антидрон система в Бургас заради рафинерията
-
Магистър-фармацевтите са в протестна готовност
България ще поиска гаранции, че по нито едно от повдигнатите му обвинения няма да бъде осъден на смърт
Софийският градски съд отложи делото за екстрадиция на Игор Гречушкин - собственик на взривилия се в Ливан кораб, убил над 200 души през 2020 г.
България ще поиска гаранции, че по нито едно от повдигнатите му обвинения няма да бъде осъден на смърт. В шест от текстовете, по които е обвинен, се предвижда именно такова наказание. Срокът, в който българските магистрати трябва да получат гаранциите, е до 1 декември, когато ще се продължи гледането на делото.
Близки на жертви на взрива в Бейрут, убил 218 души, искат България да екстрадира задържан по случая
По-рано семействата на жертвите на опустошителната експлозия в пристанището на Бейрут написаха писмо до българските съдебни власти чрез посолството ни в Ливан. В текста, изпратен и до NOVA, те настояват за екстрадицията на Гречушкин.
Мъжът с двойно гражданство – руско и кипърско, беше задържан на летището в София след издирване с червена бюлетина на Интерпол.
България арестува собственика на кораба, свързан с взрива, убил 218 души в Бейрут
Последвайте ни