Софийският градски съд отложи делото за екстрадиция на Игор Гречушкин - собственик на взривилия се в Ливан кораб, убил над 200 души през 2020 г.

България ще поиска гаранции, че по нито едно от повдигнатите му обвинения няма да бъде осъден на смърт. В шест от текстовете, по които е обвинен, се предвижда именно такова наказание. Срокът, в който българските магистрати трябва да получат гаранциите, е до 1 декември, когато ще се продължи гледането на делото.

Близки на жертви на взрива в Бейрут, убил 218 души, искат България да екстрадира задържан по случая

По-рано семействата на жертвите на опустошителната експлозия в пристанището на Бейрут написаха писмо до българските съдебни власти чрез посолството ни в Ливан. В текста, изпратен и до NOVA, те настояват за екстрадицията на Гречушкин.

Мъжът с двойно гражданство – руско и кипърско, беше задържан на летището в София след издирване с червена бюлетина на Интерпол.