Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако Върховният съд отмени въведените от него мита по отношение на почти всички държави по света.

Тръмп каза, че неговото правителство планира да раздаде на американците с ниски и средни доходи по 2000 долара дивиденти от постъпленията от митата, а с останалите приходи ще намали дълга на САЩ.

Тръмп обяви финализирането на търговската сделка между САЩ и Южна Корея

Американският президент също така нарече "добра сделка" споразумението, постигнато в Сената за слагане на край на бюджетната парализа, както и успехите в борбата с инфлацията на своето правителство.

Тръмп каза още, че САЩ и Индия са близо до сключване на търговско споразумение, което да разшири икономическите връзки между двете страни и добави, че САЩ ще намалят митата върху индийски стоки.

Редактор: Цветина Петкова