Парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО) - на Министерския съвет и на Хамид Хамид от "ДПС-Ново начало“ и група народни представители, и отхвърли този на Златан Златанов от "Възраждане“.

Внесеният от МС връща на президента автомобилите, които неговата администрация е ползвала, преди да бъдат отнети. Предвижда се служители на НСО да бъдат преназначени. Прехвърлянето на активи, ресурси и численост на персонала ще даде възможност на администрацията на президента да организира транспортното си обслужване, като контролира и отчита пряко собствените си транспортни разходи, допълват от Министерския съвет.

Законопроектът на МС подкрепиха 127 народни представители, "против" бяха 41, 19 се въздържаха. Този на Хамид Хамид събра 117 гласа в подкрепа, 48 – "против“, а 19 народни представители са въздържаха. Промените с вносител Златан Златанов подкрепиха 61 народни представители, 104 бяха "против" и 16 се въздържаха.

Законопроектът, внесен от "ДПС-Ново начало", забранява предоставянето на лични автомобили на НСО, както и оборудването им като коли със специален режим на движение. В мотивите към законопроекта е записано, че "с тези промени се цели прекратяване на поредната провокация от страна на Румен Радев".

В началото на октомври парламентът реши, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента по предложение на Калин Стоянов от "ДПС-Ново начало“.

Отхвърлен беше законопроектът на "Възраждане", който отменяше задължението на НСО да охранява народни представители.

