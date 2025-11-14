Министърът на икономиката Петър Дилов предлага Румен Спецов за особен управител на бургаската рафинерия "Лукойл". Това стана ясно след свикания от премиера Росен Желязков Съвет по сигурността в петък.

„Номинираният от мен отговаря на всички законови изисквания. С оглед на това считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура. Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България – приходната. Управлява я при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и мениджърски умения. Притежава експертиза по отношение на същата, благодарение на дългогодишната му контролна и надзорна дейност. Също така за нас беше изключително важно, че се ползва с доверието на нашите международни партньори”, обясни Дилов.

Премиерът свиква Съвет по сигурността по темата за особения управител на "Лукойл"

► Кой е Румен Спецов?

Изпълнителният директор на НАП има дългогодишен опит в Агенцията за приходите и в областта на данъчната политика и законодателство, както и защитата на националната сигурност. Завършил е Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, както и Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“.

В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в приходната агенция. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство. От май 2021 г. до август 2022 г. заема длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

► Процедурата по избор на особен управител

До процедурата за избор на особен представител се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в „Държавен вестник". Преди това Народното събрание гласува измененията на две четения в рамките на едно заседание, а президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември.

По-рано днес на парламентарния блицконтрол с участието на тримата вицепремиери Томислав Дончев определи като критични разговорите със САЩ в дните до 21 ноември, когато влизат в сила наложените санкции от страна на САЩ върху двете руски компании и техните задгранични активи „Лукойл“ и „Роснефт“.

„Като министър на енергетиката имах една основна задача, която поех пред вас и пред българските граждани – гарантиране сигурността на доставките, енергийната сигурност и националната сигурност на страната. В рамките на тези три седмици предприехме всички възможни действия с контролни органи и с колегите от Министерството на правосъдието, икономиката и транспорта, както и със специална експертна група, която разработи всички сценарии. Най-важният за нас беше този, в който до 21 ноември държавата ще получи дерогация или генерален лиценз, така че обектите, свързани с „Лукойл“, да продължат работа“, заяви Жечо Станков.

„Основната ни задача след обявяването на санкциите беше да създадем непрекъснат контакт с OFAC и с еквивалентната служба в Обединеното кралство, за да гарантираме спокойствието на енергийните доставки и получаването на генералния лиценз. Колегите от OFAC държат да не се допуска разплащане от българските дружества към майките компании, чиито средства да достигнат до руска територия. Предприети са действия от Народното събрание и от Съвета по сигурност, които да гарантират издаването на лицензията в максимално кратки срокове. Това ще реши дългосрочно проблема със захранването с горива. Разработихме и план Б, и план В – всички сценарии, които гарантират сигурността на доставките, недопускане липса на горива и на спекулации с цените. Към момента тези задачи са изпълнени“, допълни той.

Политическите коментари

Реакция дойде и от "Продължаваме промяната". Председателят на партията Асен Василев заяви в кулоалите на парламента: "Румен Спецов беше назначен по мое време, за да събира данъци, а не управлява рафинерията. Има изискване в Закона от 2023 г., че особеният управител трябва да има пет години опит в петролната индустрия и управлението на активи. Не мисля, че той ги има. Това е доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура".

Той каза още, че е „недопустимо да си играем с най-голямото българско предприятие и това дали ще има бензин, като се назначава човек, който даже формално не отговаря на критериите”.

Редактор: Станимира Шикова