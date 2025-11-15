Пловдив се превърна в сцена на искрено и дълбоко откровение в рубриката „Тук и сега“, където певицата Керана открехна вратата към своя свят – артистичен, личен и неподправен. Тя разказа за пътя си в музиката, за вътрешните си противоречия, за мечтите, за страховете и за чудесата, които движат живота ѝ.

„От малка знаех какво искам – да бъда на сцена.“

Керана признава, че изкуството е било нейният дом още от ранните години: „Бях това досадно дете, което рецитира заедно с другите, докато те са на сцената“, смее се тя.

Родителите ѝ – макар и от „логични“ професии – подкрепят стремежа ѝ към музиката, като я записват в училище с музикална паралелка.

Но въпреки ранната увереност, като тийнейджър губи посоката. „Не идвах от артистично семейство, нямах ментор. Не знаех къде се кандидатства за певица. Затова дълго време се опитвах да правя други неща – и не бях добра в тях.“

Иво Аръков и Габи: Любов като приказка и ново начало с малкия Тео

Съдбата под ръка с… една репетиция

Групата ѝ „Керана и Космонавтите“ се появява случайно – или по-скоро съдбовно. Това, на което възлагала най-малко надежди, се превръща в голямото чудо – успешна група, признание и собствено артистично семейство.

„Искам хората да чувстват.“

Песните на Керана често засягат не толкова любовта, колкото тъмните, сложни, истински човешки емоции: „Пиша за грозните чувства, които имаме в себе си. Те са там. Не се гордеем с тях, но сме хора. И чрез музиката искам да кажа – да, това е част от мен, но няма да им се поддам.“

Вдъхновения на сцената и извън нея

Керана не спира да търси нови територии – театър, музика за спектакли, озвучаване, мюзикъли.

Едно от големите ѝ изживявания е фактът, че световният виртуоз Васко Василев изпълнява нейна композиция. „Това е чудо“, казва тя.

През ноември и януари предстои да видим и новото ѝ превъплъщение в ролята на Евита, която певицата определя като една от най-големите в музикалния театър.

Ирина Тенчева разкрива душата си в „Тук и сега“: За майчинството, чудесата в живота и промяната на Иван

За любовта – без клишета

Певицата вярва, че човек трябва да е „цял“, преди да срещне своя партньор: „Не търся половинка, защото това означава, че не си цял. Трябва да намериш себе си – и тогава друг цял човек.“

На въпроса дали вече е намерила този човек, отговаря честно:„Не съм. Може би предстои.“

Повече гледайте във видеото.