Качествено образование, включване във вземането на решения и психичното здраве – това са най-важните теми за българските младежи, които делегатите ни към ООН представиха на срещата в Ню Йорк. Повече за своята дейност и цели разказаха Светослава Симеонова и Емили Караколева в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

„Всъщност, това, което представихме, са резултатите на нашата анкета. Освен нея проведохме и консултации с младите хора в цялата страна”, сподели Емили Караколева.

По нейни думи анкетата представлява онлайн проучване, което всяка делегатска двойка прави всяка година в началото на мандата си.

„Със сигурност, качественото образование и психическото здраве са важни теми за младежите от цял свят. Но голяма е и темата за сигурността. В момента глобалният свят, в който живеем, със сигурност това е една от многото важните такива теми. И там имахме дейно участие, именно в една инициатива, в която младежите и техният глас може да бъде чут в ООН – най-вече в съвета за сигурност”, разказа Светослава Симеонова.

Момичетата припомниха, че младите хора трябва да имат глас, който да бъде чут наравно с този на останалите.

Анкетата може да бъде намерена във всички канали на българските младежки делегати към ООН.

Редактор: Петър Иванов