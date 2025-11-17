Снимка: iStock
Светослава Симеонова и Емили Караколева разказват повече за своята дейност
Качествено образование, включване във вземането на решения и психичното здраве – това са най-важните теми за българските младежи, които делегатите ни към ООН представиха на срещата в Ню Йорк. Повече за своята дейност и цели разказаха Светослава Симеонова и Емили Караколева в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.
„Всъщност, това, което представихме, са резултатите на нашата анкета. Освен нея проведохме и консултации с младите хора в цялата страна”, сподели Емили Караколева.
По нейни думи анкетата представлява онлайн проучване, което всяка делегатска двойка прави всяка година в началото на мандата си.
„Със сигурност, качественото образование и психическото здраве са важни теми за младежите от цял свят. Но голяма е и темата за сигурността. В момента глобалният свят, в който живеем, със сигурност това е една от многото важните такива теми. И там имахме дейно участие, именно в една инициатива, в която младежите и техният глас може да бъде чут в ООН – най-вече в съвета за сигурност”, разказа Светослава Симеонова.
Момичетата припомниха, че младите хора трябва да имат глас, който да бъде чут наравно с този на останалите.
Как програмата "Училища за пример" повишава способностите за учене
Анкетата може да бъде намерена във всички канали на българските младежки делегати към ООН.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Петър Иванов
