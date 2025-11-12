Снимка: iStock
Вижте какъв е ключът за по-качествено образование
Нови 32 училища имат възможността да станат част от програма „Училища за пример“ на Фондация „Заедно в час“. Срокът за кандидатстване е 30 ноември, а одобрените получават безплатна професионална подкрепа и обучения, оценени на стойност около 40 000 лева.
Повече за програмата и как тя работи разказаха специалистът „Развитие на партньорската мрежа" в "Заедно в час" Радослава Нечева и зам.-директор и начален учител в 96. СУ „Лев Николаевич Толстой" Албена Велчева.
„80% от училищата, завършили програмата, са развили по-добра работа в екип, увеличили са ангажираността сред учениците и са повишили социално-емоционалните умения. Колегите „отварят” класните стаи, за да може всеки учител да влезе в нечий час, за да види как се преподава, но и да даде идеи”, разказа Нечева.
По нейни думи програмата е разделена на 2 курса - лидерски и педагогически.
„Заедно в час“ търси нови 32 училища за програмата „Училища за пример“
„В програмата има ментори, които помагат на участниците и винаги са на разположение. Хората, преминали обучението, много по-лесно възприемат, че учениците, които са в класната стая сега, са много по-различни от учениците преди години”, смята Велчева.
Целия разговор гледайте във видеото.
