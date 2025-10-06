Снимка: iStock
Инициативата обучава учителите да създават реални ситуации в класната стая, в които учениците да виждат резултатите от труда си
Програмата "Заедно в час" търси 32 школа, които да се включат в обученията по инициативата „Училища за пример“. Целта е да се подпомогнат учители и директори в създаването на по-ангажираща, практическа и смислена учебна среда.
В ефира на предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS ръководителят на програмата Ивелина Пашова и учителят по английски език от 90. СУ в София Анастасия Петкова споделиха опита си и разказаха как се променя подходът към образованието.
„Ако преди беше достатъчно човек да бъде грамотен и да може да смята, днес само знанието не е достатъчно. Децата не трябва да наизустяват, а да разбират и да прилагат това, което учат“, обясни Ивелина Пашова.
Шестокласниците се явявиха на Национално входно ниво по математика
По думите ѝ програмата „Училища за пример“ обучава учителите да създават реални ситуации в класната стая, в които учениците да правят нещо смислено и да виждат резултатите от труда си.
„Въпросът е да намерим смисъла и да го покажем на децата“, допълни тя.
Анастасия Петкова, която е възпитаник на програмата и вече е част от нея като учител, разказа, че обучението ѝ е помогнало да прилага нови методи в клас.
„Кандидатствах в програмата, завърших я през 2023 г. и сега съм част от нея. Чувствам се чудесно като учител“, сподели Петкова.
Тя добави, че колегите ѝ в начален етап успяват да ангажират децата чрез игра и творчество, като ги насърчават да развиват умения за работа в екип и разбиране на текста, а не просто механичното му четене.
„Училището е място, където трябва да развиваме умения – не само да четем, но и да разбираме, да мислим, да общуваме“, каза още Петкова.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
