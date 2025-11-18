Звездата направи обръщение към феновете си
„Дами и господа, момчета и момичета, братя и сестри от „Snake“, специално съобщение за вас. След над 50 години невероятно пътешествие с вас – с Deep Purple, с Whitesnake, Джими Пейдж, през последните няколко години за мен беше много очевидно, че е време наистина да закача рокендрол обувките си на платформа и тесните си дънки." С тези емоционални думи легендата на рокендрола Дейвид Ковърдейл обяви, че се оттегля от музиката.
„И както виждате, погрижихме се за перуката на лъва, но за мен е време да приключвам. Обичам ви безкрайно. Благодаря на всички, които ми помагаха и ме подкрепяха в това невероятно пътешествие: всички музиканти, екипа, феновете, семейството. Това е удивително. Но наистина е време просто да се насладя на пенсионирането си и се надявам, че можете да го разберете", допълни звездата.
Обръщението продължава с песента Fare Thee Well, в която звучи следния текст:
"Имах толкова късмет в този си живот ...
Но сега знам, че е време да си тръгна ...
Прибирам се вкъщи ..."
Снимка: Getty Images
Дейвид Ковърдейл е на 74 години. Той основава Whitesnake през 1978 г. Преди това той е фронтмен на Deep Purple, след напускането на Иън Гилън. С Deep Purple той записва три албума Burn и Stormbringer от 1974 г., и двата със златен статус в САЩ, както и Come Taste the Band от 1975 г. — като изпява популярни песни като „Burn“, „Mistreated“ и „Soldier of Fortune“.
През 2016 г. е въведен в Залата на славата на рокендрола заедно с групата.
След това Ковърдейл издава два солови албума, преди да създаде Whitesnake през 1978 г. Първите два албума на групата влизат в Топ 50 в родната му Великобритания, но пробивът идва с третия албум Ready an’ Willing от 1980 г., който достига Топ 10 в Обединеното кралство и отбелязва първата поява на групата в американската класация. Албумът достига №90 благодарение на сингъла „Fool for Your Loving“.
Whitesnake Frontman David Coverdale Announces Retirement— Rolling Stone (@RollingStone) November 15, 2025
“The last few years it has been very evident to me that it’s time really for me to hang up my rock & roll platform shoes and my skintight jeans." https://t.co/SuK5AS6Riu pic.twitter.com/Q7IBIdKwob
Следващите два албума на Whitesnake, Come an' Get It (1981) и Saints & Sinners (1982), също достигат до Топ 10 във Великобритания, но не постигат успех в Щатите. Това се променя с албума на групата от 1984 г. Slide It In, който попада в Топ 40 в САЩ благодарение на хита на FM „Slow an' Easy“ и „Love Ain't No Stranger“. Това е първият албум на Whitesnake, в който участва бившият китарист на Thin Lizzy Джон Сайкс, който след това е съавтор на много от песните на новата си група с Ковърдейл.
Но следващият албум на групата изстрелва Ковърдейл и компания към суперзвездния статус.
Издаден в световен мащаб през март 1987 г., едноимeнният Whitesnake се превръща в международен хит, като прекарва осем седмици на №2 — възпрепятстван да стигне върха от The Joshua Tree на U2 — и влиза в Топ 10 в много държави. Албумът съдържа и първия голям хит на групата: „Here I Go Again“, нова версия на песен от албума Saints & Sinners, достига №1 в класацията Billboard Hot 100. Песента заема №17 в списъка на VH1 за Топ 100 песни на 80-те години и е подпомогната от своя горещ видеоклип, доминирал в MTV, с участието на бъдещата съпруга на Ковърдейл – модела Тони Китейн.
Албумът Whitesnake включва и други популярни песни като баладата „Is This Love“, която достига №2 в САЩ; хардрок парчето в стил Led Zeppelin – „Still of the Night“; „Crying in the Rain“ – още една преработена песен от Saints & Sinners; и „Give Me All Your Love“. Албумът в крайна сметка продава над 10 милиона копия само в САЩ и увеличава продажбите на по-старите издания на групата, превръщайки Whitesnake в една от емблематичните банди на жанра „хейър метъл“, макар музиката им често да е по-блусарска и/или по-твърда от тази на повечето други групи.
Групата издава Slip of the Tongue (1989), който достига Топ 10 в САЩ и Обединеното кралство и включва преработена версия на „Fool for Your Loving“. Песента се превръща в голям FM хит и прекарва четири седмици на №2 в класацията Billboard Mainstream Rock.
Но през следващата година Ковърдейл разпуска Whitesnake, а през 1993 г. се събира с китариста на Led Zeppelin, за да създадат еднократния проект Coverdale Page. Техният едноименен албум влиза в Топ 5 в САЩ и Великобритания и става платинен в САЩ, но двамата се разделят по-късно същата година.
Снимка: Getty Images
Whitesnake има осем поредни албума в Топ 10 на Обединеното кралство за периода 1980–1994 г., включително един концертен и една компилация. Албумът им от 2008 г. Good to Be Bad също влиза в Топ 10 в родината на Ковърдейл.
Ковърдейл съживява Whitesnake през 1997 г., а групата издава още пет студийни албума до 2019 г. Никой от тях обаче не достига комерсиалния успех на изданията от 80-те години. Ковърдейл продължава да обикаля света с групата чак до това лято.
Музиката на Whitesnake звучи в десетки филми и телевизионни продукции – от "Знам какво направи миналото лято", Old School и The O.C. до "Как се запознах с майка ви", "Слънчева Филаделфия" и Cobra Kai. Една от последните ленти, в която прозвуча ремикс на една от култовите песни на Ковъдрейл и Whitesnake "Here I Go Again" е "Рок завинаги" с участието на Том Круз в главната роля.
Дейвид Ковърдейл има две деца - Джаспър и Джесика.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни