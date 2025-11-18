Легендарната британска рок група DEEP PURPLE има нов албум и българската публика ще бъде първата, която ще го чуе. Обичаните музиканти се завръщат у нас на 29 септември 2026 и ще превърнат Арена 8888 в сцена на незабравим рок спектакъл. Емблематичните титани, оформящи звученето на жанра повече от 5 десетилетия, ще бъдат придружени от музикантите от Jayler. Билетите за концерта тръгват в продажба на 21 ноември, петък, в 12:00 в мрежата на Eventim .

След успеха на последния си албум, групата продължава да пише история. През 2024 DEEP PURPLE издаде албума “=1”, който беляза първите записи с китариста Саймън МакБрайд и оглави редица музикални класации и чартове с нова енергия и съвременно звучене, но с идентичния и разпознаваем дух на класическия DEEP PURPLE. Сега групата подготвя следващата глава – нов студиен албум и турне, което започва от София. Концертът в Арена 8888 ще бъде празник на легендарния рок звук на DEEP PURPLE и поредно доказателство, че групата продължава да се развива дори и след 5 десетилетия на върха.

Въпреки огромното си наследство, DEEP PURPLE продължава да звучи модерно и дръзко. С над пет десетилетия успехи, безброй разпродадени турнета и място в Rock & Roll Hall of Fame, музиката на DEEP PURPLE продължава да намира нови фенове по цял свят. Хард рок легендите не показват никакви признаци на забавяне – те продължават да разширяват границите на жанра и да покоряват сърцата на още любители на музиката.

Българските фенове ще имат възможността да преживеят уникалния концерт на легендарната група на живо. Цените на билетите варират по категории между 89 и 149 лв. Ранната продажба на билети за концерта на DEEP PURPLE започва на 21 ноември, петък, в 12:00 в мрежата на Eventim.

