Британската група ще представи новия си албум за първи път на 29 септември 2026 в Арена 8888

Легендарната британска рок група DEEP PURPLE има нов албум и българската публика ще бъде първата, която ще го чуе. Обичаните музиканти се завръщат у нас на 29 септември 2026 и ще превърнат Арена 8888 в сцена на незабравим рок спектакъл. Емблематичните титани, оформящи звученето на жанра повече от 5 десетилетия, ще бъдат придружени от музикантите от Jayler. Билетите за концерта тръгват в продажба на 21 ноември, петък, в 12:00 в мрежата на Eventim.

Дийп Пърпъл

След успеха на последния си албум, групата продължава да пише история. През 2024 DEEP PURPLE издаде албума “=1”, който беляза първите записи с китариста Саймън МакБрайд и оглави редица музикални класации и чартове с нова енергия и съвременно звучене, но с идентичния и разпознаваем дух на класическия DEEP PURPLE. Сега групата подготвя следващата глава – нов студиен албум и турне, което започва от София. Концертът в Арена 8888 ще бъде празник на легендарния рок звук на DEEP PURPLE и поредно доказателство, че групата продължава да се развива дори и след 5 десетилетия на върха.

Дийп Пърпъл

Въпреки огромното си наследство, DEEP PURPLE продължава да звучи модерно и дръзко. С над пет десетилетия успехи, безброй разпродадени турнета и място в Rock & Roll Hall of Fame, музиката на DEEP PURPLE продължава да намира нови фенове по цял свят. Хард рок легендите не показват никакви признаци на забавяне – те продължават да разширяват границите на жанра и да покоряват сърцата на още любители на музиката.

Диъп Пърпъл

Българските фенове ще имат възможността да преживеят уникалния концерт на легендарната група на живо. Цените на билетите варират по категории между 89 и 149 лв. Ранната продажба на билети за концерта на DEEP PURPLE започва на 21 ноември, петък, в 12:00 в мрежата на Eventim.

Редактор: Цветина Петрова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking