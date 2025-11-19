Снимка: iStock
-
Ще се стигне ли до промени в спорния бюджет за 2026 година?
-
Нова мода: Деца изготвят ценоразпис с различни видове насилие, които поръчител може да си купи
-
Емил Коларов: Някои институции са определили зони за сигурност, които не би следвало да се ползват като паркинг
-
27% ръст на сигналите за деца, станали жертва на насилие. 31% от тях - пострадали физически
-
Правителственият „Фалкон” отива на търг
-
Гонката във Варненско: Шофьорът е с 13 акта и 21 фиша за нарушения на пътя
-
Британското разузнаване: Китай засилва шпионажа срещу депутати
По традиция празникът се чества в община Сливница
На 19 ноември Сухопътните войски честват своя боен празник. По традиция тържествената церемония се състои пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война "Майка България" край сливнишкото село Гургулят.
Тази година се навършват 147 години от създаването на Сухопътните ни войски и 140 години от победата на Българската армия при Сливница. Президентът Румен Радев ще участва в честването.
На Деня на храбростта в София ще летят вертолети Ми-17 и „Кугър”
По повод празника има Ден на отворените врати в множество формирования в цялата страна, както и програма в Карлово, Горна Оряховица, Сливен, Стара Загора и Асеновград.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни