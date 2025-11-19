На 19 ноември Сухопътните войски честват своя боен празник. По традиция тържествената церемония се състои пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война "Майка България" край сливнишкото село Гургулят.

Тази година се навършват 147 години от създаването на Сухопътните ни войски и 140 години от победата на Българската армия при Сливница. Президентът Румен Радев ще участва в честването.

На Деня на храбростта в София ще летят вертолети Ми-17 и „Кугър”

По повод празника има Ден на отворените врати в множество формирования в цялата страна, както и програма в Карлово, Горна Оряховица, Сливен, Стара Загора и Асеновград.

Редактор: Станимира Шикова