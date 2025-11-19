Румъния изпрати изтребители след ново нахлуване на дронове на нейна територия, съобщи Министерството на отбраната. Страната е членка на НАТО, граничеща с Украйна.

Въздушното ѝ пространство е било многократно нарушавано, включително при падане на фрагменти от дронове на нейна територия след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Румъния вдигна изтребители след руски удари край Дунав

При последния случай два германски изтребителя, служещи в страната членка на НАТО, са наблюдавали въздушната обстановка малко след полунощ на границата с Украйна след руски въздушни удари.

На жителите на югоизточната област Тулча е било изпратено телефонно предупреждение и за няколко минути е бил засечен сигнал от дрон, който е навлязъл на около осем километра в националното въздушно пространство, преди да изчезне от радара. След това дронът се появил на радара на интервали от около 12 минути, съобщи министерството, като е било изпратено предупреждение и до жителите на югоизточната област Галац.

„Бяха изведени още два самолета F-16 на румънските въздушни сили“, добави министерството, като посочи, че не са докладвани случаи на сблъсък на самолети със земята.

Редактор: Цветина Петкова