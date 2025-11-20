Планираното шоково увеличение на държавните такси, събирани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), ще доведе до взрив в цените на храните и напитките и ще постави бизнеса в изключително неизгодна позиция спрямо конкурентите в региона. Около това становище се обединиха в студиото на "Здравей, България" представители на засегнатите сектори - Диляна Попова, изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите в България, Ивайло Гълъбов, председател на УС на Съюза на птицевъдите, и Тодор Стойков, председател на Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи.

►Какви са предвидените увеличения?

Новата тарифа на БАБХ предвижда драстично увеличение на таксите за официален контрол по цялата верига. Диляна Попова даде конкретни примери от месопреработвателния сектор:

• Таксата за предкланичен преглед на прасе над 25 кг скача двойно – от 2 лв. на 4 лв.

• Таксата за издаване на ветеринарно свидетелство за живи животни (говеда и свине), която досега е била съответно 60 ст. и 25 ст., се променя на еднократна такса от 10 лв. за документа плюс по 1 лв. за всяко отделно животно.

Подобни увеличения засягат цялата хранителна верига. Ивайло Гълъбов от Съюза на птицевъдите посочи, че при износ на камион с разплодни яйца за Румъния ветеринарната такса ще се изравни със стойността на самия транспорт.

Българското производство намалява, цените растат - експерти искат по-силен контрол и ясна стратегия

►Кой ще плати сметката?

Според производителите пазарът е този, който определя цените, а не техните разходи. В условията на общ европейски пазар българският бизнес не може да си позволи да прехвърли тези увеличения върху крайните цени, защото ще стане неконкурентоспособен. "Пазарът не го интересува какви са нашите разходи, не го интересува каква е цената на енергията в България, не го интересува какви са таксите, не го интересува какви са данъците", заяви Ивайло Гълъбов. Той допълни, че пазарът на яйца, например, се влияе много повече от Германия с нейните 40 милиона кокошки, отколкото от България с 4 милиона.

Това означава, че разходът ще бъде поет основно от производителите, което ще намали тяхната печалба и ще застраши дейността им. Въпреки това, представителите на бизнеса предупредиха, че този натиск неминуемо ще се отрази и върху крайния потребител.

►Липса на диалог и недофинансиране

Представителите на бизнеса са категорични, че новата тарифа е подготвена без диалог и без ясна икономическа обосновка защо увеличенията са толкова големи.

Основният проблем, според тях, е начинът на финансиране на БАБХ. Дейностите на агенцията са недофинансирани, но решението не е в събирането на все по-високи такси от бизнеса, които отиват в държавния бюджет, а не целево за дейността на агенцията. "Начинът за финансиране на дейностите на агенцията не е събиране на такси. Агенцията е второстепенен разпределител на средства", заяви Гълъбов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка