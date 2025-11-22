Снимка: БГНЕС
Това съобщи днес говорител на британското правителство
Британският премиер Киър Стармър разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски, а след това и с американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес говорител на британското правителство, предаде Ройтерс.
Говорителят каза, че Стармър е потвърдил „непоколебимата подкрепа на Великобритания за Украйна” в разговора си със Зеленски и се е съгласил с Тръмп, че британски и американски екипи ще работят заедно по американския мирния план за Украйна в Женева утре.
Тръмп: Предложеният план за мир в Украйна не е окончателен
Източник: Пламен Йотински, БТА
