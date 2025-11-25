Снимка: iStock
Toй е участвал в записите на няколко класически албума на групата
Музикантът oт легендарната шведска група ABBA Ян Клинг е починал на 85-годишна възраст, съобщава Aftonbladet, цитирайки сина му Матиас. Причината за смъртта не се посочва.
Ян Клинг е участвал в записите на няколко класически албума на групата, сред които „Arrival“, „Voulez-Vous“, „Super Trouper“ и „The Visitors“. Неговите инструменти са саксофон и флейта.
Abba musician Jan Kling has died.#ABBAhttps://t.co/pyUnJOnWDO— Cyril Hallard (@CyrilHallard) November 24, 2025
Един от най-разпознаваемите му мелодии е интрото на легендарната песен „Fernando“. Освен с ABBA, Ян Клинг е работил и с изпълнители като Биорн Скифс, Джери Уилямс, Тед Гардестад и Моника Зетерлунд.
Синът му Матиас споделя, че баща му е бил „скромен музикант, но изключителен професионалист“ и винаги е „горял“ за музиката. Още като тийнейджър Ян Клинг е знаел наизуст изпълнения на легендарния джаз музикант Чарли Паркър.Редактор: Цветина Петкова
