Снимка: iStock
Процедурата по приемането на план-сметката беше стопирана
Работодатели и синдикати се очаква да се срещнат днес с финансовия министър Теменужка Петкова, за да обсъдят визията за новата план-сметка на държавата, след като в четвъртък процедурата по приемането на Бюджет 2026 беше стопирана заради общественото неодобрение.
Реакциите на политиците след изтеглянето на Бюджет 2026
Припомняме, че бюджетът не получи одобрение и от социалните партньори, и безпрецедентно беше внесен в Народното събрание, без да бъде обсъден на Тристранен съвет.
