Дефицитът в хазната, според разписания до този момент бюджет, няма да бъде 3% по европейската методология, а в пъти по-висок - от 6% до 9%. Ще влезем в процедура по свръхдефицит, глоби от ЕК и може би накрая ще се наложи Европейската централна банка да подготви спасителен план за България. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA News експерт-счетоводителят и член на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители Пламен Донев.

Той очаква среща с финансовия министър Теменужка Петкова, която очаква да се вслуша в предупрежденията на експертите.

"Нашата експертна позиция е следната – бюджетният дефицит на начислена основа е в пъти по-голям от планирания на касова основа. Касова основа значи колко влизат реално и излизат от бюджета. Така може да се манипулира дефицитът. На европейско ниво се работи с единна методология, където се смята на начислена основа. Това означава не само колко пари са влезли и излезли, но и колко са били планирани. Ние смятаме, че от следващата година няма как Евростат да си затворят очитe".

По думите му дефицитът ще бъде в пъти по-висок от предположенията на правителството, които са официално заявени за "дупка" в хазната от 3%.

"Говорим за истински бюджетен дефицит в пъти по-висок от този – между 6 и 9%. Защо? Предварително събраните пари от банките, авансовите им вноски, не са приход за тази година. Невъзстановеното ДДС, капиталовите разходи – перата са много. Дори да не е извършена работата, тя е актувана, нищо, че не е платена. Най-големият проблем е ББР и капиталовата вноска, която ѝ беше дадена – 4 млрд. лв., нещо което е допълнителен бюджетен разход".

Големият проблем – какъв ще бъде резултатът? "Не само през 2026, но и prez 2025 година ще излезе на по-висок бюджетен дефицит. Ще е много по-висок. Този проблем не се поставя, не се разбира. Евростат ще излезе с коригирани данни октомври следващата година и ще е за всички ясно това, което казваме днес. Ние ще влезем в процедура по свръхдефицит и глоби. Проблемът е друг – когато се прави корекция, обичайно е 0,2%. При нас ще е в пъти. Което ще е негативен сигнал към финансовите пазари, защото нашият дълг се купува от чуждестранни инвеститори. Накрая няма да има кой да ни купува дълга. Което означава, че в един момент – може би още през 2027 година – България ще разчита на спасителни мерки от ЕЦБ".

Това не е само макропроблем на българската държава, а на всички граждани, подчерта Донев.

Според него си заслужава да се говори и за другите проблеми – вдигането на осигуровките и данък дивидент. "За осигуровките дори чухме, че те са права, не са данъци. Ако системата функционираше правилно, то това би било вярно. Но тук не е така. Повече от половината пенсионери получават повече, отколкото са платили в системата, тоест скъсана е връзката между осигуряване, принос в системата и реалната пенсия. Има множество стимули за укриване на реалния осигурителен доход и сега увеличението – на максималния осигурителен доход, на общата осигуровка – не решава проблема със сивия сектор в България", подчерта той.

И допълни: "Наистина преките данъци, а данък дивидент е пряк, влияят най-лошо на инвестиционната активност. Повишаването на тази ставка беше обяснено с опит за париране на определени лоши практики – свиване на лошия сектор. Ние твърдим обратното – сивият сектор ще се увеличи. Това е удар по коректния сектор, ще има повече криене на реални доходи, това е проблем по отношение на чуждестранните инвеститори извън ЕС, особено за големите корпорации, които и в момента плащат 15% корпоративен данък. Тоест става общо 23,4%, което не е ниска данъчна тежест, тя е над средното за ЕС. Да не говорим, че това е антипродуктивна мярка, защото държавата ще събере по-малко данък, а не повече".

Според Пламен Донев оттегленият вече бюджет не просто не е единственият възможен, а е напълно невъзможен.

Коментар на водещия: Какво стана в четвъртък?

Всичко тече, всичко се променя. От "единственият възможен бюджет" до един от многото невъзможни бюджети и то само за една нощ. Такава беше съдбата на почти приетите текстове, които предизвикаха вълна от недоволство из всички съсловия на обществото и след като в сряда вечер граждани, бизнес и синдикати се обединиха в огромен протест в центъра на София.

Днес бюджет 2026 е вече изтеглен, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че "за разлика от други хора, дори и един човек да протестира, аз ще искам да го чуя". Разбира се, премиерът Желязков моментално се съобрази с искането на лидера, сякаш е не премиер, който до вчера разказваше приказката за единствения възможен бюджет, а подчинен на Борисов. Колкото и пародийна да изглежда тази история на първо четене – тя никак не е, но резултатът е добър. Този безпрецедентен в своето безсмислие бюджет, този апотеоз на поддържането на статуквото, този левиатан на разплутото държавно тяло, посягащо към джобовете на хората, е оттеглен.

Не знам какво ще се случи сега и какво ще бъде променено, вероятно няма да е много. Но утрешният ден ще е различен. Важният извод от баталните сцени през последните няколко дни е, че гражданите спряха проект, който смятаха, че ги ощетява. Това означава, че демокрацията е жива, че тези, които се изпокриха в парламента в сряда вечерта и опитваха да напуснат с черните си лимузини със затъмнени стъкла, все още се страхуват от мнението на хората.

И така е правилно, така трябва. Сега е време за истински експертен разговор – между хора, които разбират от държавни финанси, и хора, които не се страхуват да вземат правилните, макар и непопулярни решения. Историята за успеха на протеста е красива, но е половинчата. Защото този проект бе оттеглен след натиск от Еврокомисията, която официално ни каза, че той вероятно нарушава правилата.

Управляващите разбраха, че Евростат няма да си затвори очите за гьонсуратлъшките номера с дефицита. И всичко започва отначало.