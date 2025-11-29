В самия край на метеорологичната есен времето ще се успокои. Валежите ще спрат и декември ще започне с мъгливи сутрини и динамични облаци със слънчеви разкъсвания.

В събота все още страната ни ще остане в плен на преминаващия средиземноморски циклон. Денят ще е облачен с валежи от дъжд. В Западна България дъждът ще е оскъден, докато в централните и източните райони ще е временно интензивен.

По-значителни количества за денонощието ще паднат в областите от двете страни на Централния Балкан, както и в най-южните части на Родопите. В отделни точки са възможни над 50-60 литра на квадратен метър с риск от активиране на свлачища, разливи по реки и наводнения.

В неделя валежите бързо ще намаляват и ще спират. Облачността ще се разкъсва, по-съществено привечер.

Почивните дни ще останат прохладни. Дневните температури в събота ще са от 5-6 градуса в Северозападна до към 12-13 в Югоизточна България и край морето. Неделята се очертава с градус-два по-студена.

В понеделник започва метеорологичната зима. Поне до 4 декември валежи няма да има. Сутрините ще са мразовити с температури около и малко под нулата. Ще има условия за мъгли. Следобедите - с динамична облачност и периодични слънчеви разкъсвания. Дневни температури - между 8 и 13 градуса с по-високи стойности в Южна и Източна България.

Ранните прогнози очертават следваща валежна обстановка около Никулден. Процесите ще се развият между 5 и 8 декември с валежи от дъжд. Сняг ще падне по планините на Западна България. Температурите леко ще се повишат до интервала 10-15 градуса и ще останат над обичайните за декември.