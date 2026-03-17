Авиобаза "Граф Игнатиево" отбелязва днес 75-ата годишнина от създаването на 19-и изтребителен авиационен полк, който е първообразът ѝ. Това е единствената бойна част у нас, която носи непрекъснато дежурство по охрана и защита на въздушното ни пространство. Там са базирани и новите изтребители F-16 Block 70.

Празникът беше отбелязан с тържествена церемония, награждаване на пилоти и демонстративни полети на изтребителите МиГ-29, F-16 и учебно-бойния самолет L-39.

Служебният министър на отбраната Танас Запрянов, който присъства на церемонията, подчерта, че авиобазата играе основна и ключова роля в опазването на въздушния ни суверенитет. Той съобщи, че в скоро време бойната ни авиация ще се включи в мащабно учение на НАТО, което ще се проведе на територията на страната ни. И подчерта, че то е планирано и не е свързано с конфликта в Близкия изток.

По думите на министър Запрянов, обществената поръчка за ремонт на двигателите на съветските МиГ-29, която е на стойност 21 милиона евро и беше прекратена, отново ще бъде възобновена. Причината - в продължение на още две години страната ни ще разчита на изтребителите МиГ-29 за опазване на въздушното ни пространство.

"Сега по най-бързия начин рестартираме тази поръчка с нова техническа спецификация, която ще ни позволи да бъдат осигурени резервни части, за да ремонтираме необходимите двигатели. Летателната годност на МиГ-29 трябва да се поддържа до 2028 година, защото се забавя доставката на вторите осем F-16", заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.

"Засилено е дежурството на противоракетната отбрана на НАТО до най-висока степен. Също така е увеличена готовността на системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на страните от източния фланг. Гърция пребазира батарея, което е близо до нашата граница и позволява да прикриваме и нашето въздушно пространство", допълни той.