След вдигането на мъглите и ниските облаци, неделята ще е слънчева с температури следобед между 10 и 15 градуса, до 16-17 в Югозапада. Първият ден на предстоящата седмица ще е преобладаващо слънчев. В ранните часове тук-там ще има условия за понижена видимост. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, по-съществени в източната половина на страната. Температурите ще се запазят без особени движения - сутринта около и малко под нулата, следобед - между 10 и 15 градуса, до 16-17 в Югозападна България.

По планините понеделникът ще е слънчев. Около и след обяд облачността ще се увеличи, но валежи не се очакват. Вятър - умерен. Температурите в най-топлата част на денонощието ще са около нулата по върховете над 2000 метра. В ниския планински пояс - до 6-7 над нулата.

Времето постепенно ще се ориентира към малко по-динамична фаза. В хода на предстоящата седмица облачността ще се увеличава с тенденция дните да са с локални валежи от дъжд. По планините ще падне сняг. Възможни са изолирани снеговалежи и в някои по-ниски предпланински райони в западната половина на страната. Температурите ще се понижат, по-осезаемо през втората половина на седмицата.